Հաղարծինի վանքը Գոշավանքից չտարբերող տգետ Ալփոն կեղծիքներ է տարածում

Երեկ (27.08.2025-irates.am) համացանցում քայլիստուհի ԱԼփոյի կողմից մի տեսանյութ էր տարածվել, ըստ որի այն նկարահանված է եղել իբր Հաղածինում և ԱԼփոն կից գրառում էր արել. «Չուլան և տոնավաճառ` երկուսը մեկում»...
Այսօր (28.08.2025-irates.am) քայլիստուհի ԱԼփոյին արձագանքել է Գոշավանքի հոգևոր հայր տեր Թադեոսը նշելով, որ նախ` դա Գոշավանքն է, այլ ոչ թե Հաղարծինը և երկրորդը` « ոչ թե չուլան և տոնավաճառ, այլ ծիսական պարագաների և հոգևոր գրականության հաշվառում»... Մեր լեզվով ասած` ռեվիզիա են արել, որը շատ նորմալ է և ավելին` պարտադիր է:
Ա'յ տգետ, փաստորեն, ոչ միայն Գոշավանքը Հաղարծինից չես տարբերում, այլև ստախոս և մանիպուլյանտկա ես:
Քրոջդ պարած ստրիպ-ակումբներն ինտերիերով ավելի լավ կտարբերե՞ս իրարից, քան մեր եկեղեցիները...
Քեզ ո՞վ է թույլ տվել առանց իմանալու իրականությունը «ռեխդ» բացես մեր սրբավայրերի պահով. չուլանը տունդ է, այլ ոչ թե Գոշավանքը, տոնավաճառն էլ մորդ ու քրոջդ աշխատած տեղերն են Ստամբուլում ու Ստեփանավանում համապատասխանաբար, այլ ոչ թե նույն եկեղեցին:
Ասում են հղի ես... Գոնե Աստծո տունն անվանարկելուց նույն Աստծուց վախեցի ու հեռու մնա եկեղեցիներից:
Սմո'թ է, պապանձվիր:
Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ
Հ.Գ.1
Ալփո', քանի որ Հաղարծինի վանքը Գոշավաբքից չես տարբերում, հետևապես, դու և նիկոլական շռեկանման տգետ քաղաքագետը, ով Պողոս առաքյալին Հովհաննես Պողոս Բ Հռոմի պապից չի տարբերում ճանաչվել եք «քույր տգետներ»:
Հ.Գ.2
Հղումը՝
https://www.facebook.com/watch?v=732323673173226