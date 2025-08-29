Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարելու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ՝ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, որ խումբը նախատեսվում է վերջնականապես լուծարել մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր։               
 
Ըստ Փաշինյան Նիկոլի՝ Հայաստանի որևէ կառավարություն չի կարող հրաժարվել էքսկլավ, անկլավների թեմայից, քանի որ հայկական կողմն ունի Արծվաշեն

29.08.2025 | 11:18

Առաջին հայացքից ադեկվատ դիրքորոշում, սակայն ...

Շատերը կմտածեն, որ Փաշինյան Նիկոլը ցանկանում է օկուպացիայից ազատագրել ՀՀ միջազգայնորեն ճանաչված և անբաժանելի մաս կազմող Արծվաշենը:

Մի կողմ դնենք Փաշինյան Նիկոլի հերթական ձեռնածությունը (մանիպուլյացիան)` եթե ցանկանում էիր հետ բերել Արծվաշենը, ապա ինչու՞ դրա վերաբերյալ խոսեցիր միայն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը պահանջեց Ասքիփարան, Սոֆուլու|Բարխուդարլուն և Քյարքին (Տիգրանաշենը): Խնդիրն այլ է:

Փաշինյան Նիկոլն Արծվաշենի մասին խոսում է ոչ թե որպես Հայրենիքի մի մասի, այլ որպես հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա «էքսկլավ-անկլավ ԹԵՄԱ»-յի, որից ինքը «չի կարող հրաժարվել»: Իհարկե, չի կարող հրաժարվել, քանզի այդ «ԹԵՄԱՆ» իրեն պարտադրել են:

2024 թվականի մարտին Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաև Շահինը հայտարարել էր, որ Հայաստանի հետ սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շրջանակում պետք է լուծվեն «4 էքսկլավ գյուղերի ազատագրման հարցերը»: Հայտարարության մեջ նշվում էր Ասքիփարան, Քյարքին և Սոֆուլու|Բարխուդարլուն: Ադրբեջանական կողմն Արծվաշենը երբեք չի հիշատակել:

Սարերի հետևում չէ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը: Սարերի հետևում չեն նաև 2026 թվականի ընտրությունները:

Ընդ որում, վստահ եմ` սահմանազատումն ամեն դեպքում կիրականացվի (եթե իրականացվի) միայն ընտրություններից հետո:

Այսինքն, Արծվաշենի «ԹԵՄԱՆ» Փաշինյան Նիկոլին անհրաժեշտ է շահարկել միայն և միայն ընտրությունների նախապատրաստական փուլում և ընթացքում:

Արծվաշենը միակ տարածքն է, որը կարելի է հետ բերել իրավական ճանապարհով և Արծվաշենը կարող է հանդիսանալ 2026 թվականին Փաշինյան Նիկոլի հաղթաթղթերից մեկը:

Վերջինս Արծվաշենը դիտարկում է միայն որպես ընտրություններում հաղթաթուղթ:

ՈՒրիշ` ոչինչ: Մնացածը` Մուստաֆաև Շահինի հետ:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Լուսանկարում Արծվաշենն է 1-2 օր առաջ:

