Ըստ Փաշինյան Նիկոլի՝ Հայաստանի որևէ կառավարություն չի կարող հրաժարվել էքսկլավ, անկլավների թեմայից, քանի որ հայկական կողմն ունի Արծվաշեն

Առաջին հայացքից ադեկվատ դիրքորոշում, սակայն ...
Շատերը կմտածեն, որ Փաշինյան Նիկոլը ցանկանում է օկուպացիայից ազատագրել ՀՀ միջազգայնորեն ճանաչված և անբաժանելի մաս կազմող Արծվաշենը:
Մի կողմ դնենք Փաշինյան Նիկոլի հերթական ձեռնածությունը (մանիպուլյացիան)` եթե ցանկանում էիր հետ բերել Արծվաշենը, ապա ինչու՞ դրա վերաբերյալ խոսեցիր միայն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը պահանջեց Ասքիփարան, Սոֆուլու|Բարխուդարլուն և Քյարքին (Տիգրանաշենը): Խնդիրն այլ է:
Փաշինյան Նիկոլն Արծվաշենի մասին խոսում է ոչ թե որպես Հայրենիքի մի մասի, այլ որպես հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա «էքսկլավ-անկլավ ԹԵՄԱ»-յի, որից ինքը «չի կարող հրաժարվել»: Իհարկե, չի կարող հրաժարվել, քանզի այդ «ԹԵՄԱՆ» իրեն պարտադրել են:
2024 թվականի մարտին Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաև Շահինը հայտարարել էր, որ Հայաստանի հետ սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շրջանակում պետք է լուծվեն «4 էքսկլավ գյուղերի ազատագրման հարցերը»: Հայտարարության մեջ նշվում էր Ասքիփարան, Քյարքին և Սոֆուլու|Բարխուդարլուն: Ադրբեջանական կողմն Արծվաշենը երբեք չի հիշատակել:
Սարերի հետևում չէ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը: Սարերի հետևում չեն նաև 2026 թվականի ընտրությունները:
Ընդ որում, վստահ եմ` սահմանազատումն ամեն դեպքում կիրականացվի (եթե իրականացվի) միայն ընտրություններից հետո:
Այսինքն, Արծվաշենի «ԹԵՄԱՆ» Փաշինյան Նիկոլին անհրաժեշտ է շահարկել միայն և միայն ընտրությունների նախապատրաստական փուլում և ընթացքում:
Արծվաշենը միակ տարածքն է, որը կարելի է հետ բերել իրավական ճանապարհով և Արծվաշենը կարող է հանդիսանալ 2026 թվականին Փաշինյան Նիկոլի հաղթաթղթերից մեկը:
Վերջինս Արծվաշենը դիտարկում է միայն որպես ընտրություններում հաղթաթուղթ:
ՈՒրիշ` ոչինչ: Մնացածը` Մուստաֆաև Շահինի հետ:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Լուսանկարում Արծվաշենն է 1-2 օր առաջ: