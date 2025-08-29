ՈՒրվականներ և զոմբիներ

…Քաղաքից մարդիկ հեռացան վաղ՝
կանխազգալով մահու աղետ,
որ չէր գուշակել երազում իսկ
ոչ մի գրբաց ու պայծառատես.-
ոգու բուրգերը լուռ փլվեցին –
միրաժ էր, դոփյուն, թափուր պալատ,
եւ իշխանական բեմ խուժեցին
ուրվականներ ու զոմբիներ հաղթ:-
Գորշ ժամանակը դեմքն իր ծեփեց
խեղկատակային գույներով խառն,
ու կյանքը հախուռն արտահոսեց
միֆին անձնատուր քաղաքում այս,–
հակադրություններ, խաղ ու խաբկանք,
ծիրանու վրա ոթած արյուն,
իսկ ընդհատակում - խենթ խրախճանք,
գիշերակացներ օրգիական…
Բայց դեռ ապրու՜մ եմ քաղաքում այս,
ուր զոմբիներ են, ուրվականներ –
տիրում են նրանք բուռն, ինքնահաճ,
ներոնյան շողոմ խելառությամբ,-
ապրում եմ բախտով վտարակի՝
նույնականացվող մերժյալի հետ,
այրվում եմ, սակայն, Տիրոջն ի տես,
տենչանքով ծծված պատրույգի պես –
որ մարդիկ դառնան քաղաքը այս՝
հնչեն օրհներգի ու զանգի պես,
անդաստաններում աստվածընծա
խշշան թթայգու բեղունությամբ,
եւ բորբոքեն թեժ, թեկուզ՝ մահով,
սերն ու երազը անցավորաց…
15.08.2025
Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ