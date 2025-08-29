Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2025
 
Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարելու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ՝ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, որ խումբը նախատեսվում է վերջնականապես լուծարել մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր։               
 
Նորություններ » ՈՒրվականներ և զոմբիներ

ՈՒրվականներ և զոմբիներ

ՈՒրվականներ և զոմբիներ
29.08.2025 | 11:33

…Քաղաքից մարդիկ հեռացան վաղ՝

կանխազգալով մահու աղետ,

որ չէր գուշակել երազում իսկ

ոչ մի գրբաց ու պայծառատես.-

ոգու բուրգերը լուռ փլվեցին –

միրաժ էր, դոփյուն, թափուր պալատ,

եւ իշխանական բեմ խուժեցին

ուրվականներ ու զոմբիներ հաղթ:-

Գորշ ժամանակը դեմքն իր ծեփեց

խեղկատակային գույներով խառն,

ու կյանքը հախուռն արտահոսեց

միֆին անձնատուր քաղաքում այս,–

հակադրություններ, խաղ ու խաբկանք,

ծիրանու վրա ոթած արյուն,

իսկ ընդհատակում - խենթ խրախճանք,

գիշերակացներ օրգիական…

Բայց դեռ ապրու՜մ եմ քաղաքում այս,

ուր զոմբիներ են, ուրվականներ –

տիրում են նրանք բուռն, ինքնահաճ,

ներոնյան շողոմ խելառությամբ,-

ապրում եմ բախտով վտարակի՝

նույնականացվող մերժյալի հետ,

այրվում եմ, սակայն, Տիրոջն ի տես,

տենչանքով ծծված պատրույգի պես –

որ մարդիկ դառնան քաղաքը այս՝

հնչեն օրհներգի ու զանգի պես,

անդաստաններում աստվածընծա

խշշան թթայգու բեղունությամբ,

եւ բորբոքեն թեժ, թեկուզ՝ մահով,

սերն ու երազը անցավորաց…

15.08.2025

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 143

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչո՞ւ Արևմուտքը չի կարող դառնալ գերիշխող ուժ Հարավային Կովկասում

Ինչո՞ւ Արևմուտքը չի կարող դառնալ գերիշխող ուժ Հարավային Կովկասում

Պատմությունը ցույց է տալիս՝ Արևմուտքի փորձերը ամրապնդվելու Հարավային Կովկասում մշտապես իրավիճակային բնույթ են կրել։ 18-րդ դարում Կովկասը դարձավ ռուս-թուրքական ու ռուս-իրանական պատերազմների թատերաբեմ: Այդ պատերազմների արդյունքում ակնհայտորեն ուժեղեցան Ռուսաստանի դիրքերը, իսկ Ադրիանապոլսի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերը փաստացի ձևավորեցին տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական համակարգը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.