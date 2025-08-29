Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարելու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ՝ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, որ խումբը նախատեսվում է վերջնականապես լուծարել մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր։               
 
Գլխավոր դատախազի և Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աթոռները զբաղեցնող անձինք պետք է ընտրություն կատարեն

Գլխավոր դատախազի և Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աթոռները զբաղեցնող անձինք պետք է ընտրություն կատարեն

Գլխավոր դատախազի և Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աթոռները զբաղեցնող անձինք պետք է ընտրություն կատարեն
29.08.2025 | 13:34

Կոչ եմ անում իրենց ընդդիմադիր հռչակած քաղաքական բոլոր ուժերին, Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, հասարակական կազմակերպություններին, ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունեցող հարյուր հազարավոր քաղաքացիներին անհապաղ հաղորդում ներկայացնել ՀՀ գլխավոր դատախազություն և Ազգային անվտանգության ծառայություն հանցագործության վերաբերյալ՝ պետական դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, պետական դավաճանության, թշնամու կողմն անցնելու, պատերազմ սանձազերծելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, կոռուպցիայի, ցեղասպանությունը մերժելու և քրեական օրենսգրքով նախատեսված մի շարք ծանր հոդվածներով կատարված ենթադրյալ հանցագործությունների կատարման մեղադրանքով:

Գլխավոր դատախազի և Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աթոռները զբաղեցնող անձինք պետք է ընտրություն կատարեն. Կա՛մ ծառայում են երկիրը զավթած հանցավոր բանդային՝ պետական դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ և նույն հանցավոր բանդայի հանցակիցներից են՝ իր բոլոր իրավական հետևանքներով, կա՛մ ծառայում են Սահմանադրությանը և օրենքներին։

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ինչո՞ւ Արևմուտքը չի կարող դառնալ գերիշխող ուժ Հարավային Կովկասում

Ինչո՞ւ Արևմուտքը չի կարող դառնալ գերիշխող ուժ Հարավային Կովկասում

Պատմությունը ցույց է տալիս՝ Արևմուտքի փորձերը ամրապնդվելու Հարավային Կովկասում մշտապես իրավիճակային բնույթ են կրել։ 18-րդ դարում Կովկասը դարձավ ռուս-թուրքական ու ռուս-իրանական պատերազմների թատերաբեմ: Այդ պատերազմների արդյունքում ակնհայտորեն ուժեղեցան Ռուսաստանի դիրքերը, իսկ Ադրիանապոլսի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերը փաստացի ձևավորեցին տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական համակարգը...

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
