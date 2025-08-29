Կոչ եմ անում իրենց ընդդիմադիր հռչակած քաղաքական բոլոր ուժերին, Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, հասարակական կազմակերպություններին, ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունեցող հարյուր հազարավոր քաղաքացիներին անհապաղ հաղորդում ներկայացնել ՀՀ գլխավոր դատախազություն և Ազգային անվտանգության ծառայություն հանցագործության վերաբերյալ՝ պետական դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, պետական դավաճանության, թշնամու կողմն անցնելու, պատերազմ սանձազերծելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, կոռուպցիայի, ցեղասպանությունը մերժելու և քրեական օրենսգրքով նախատեսված մի շարք ծանր հոդվածներով կատարված ենթադրյալ հանցագործությունների կատարման մեղադրանքով:
Գլխավոր դատախազի և Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աթոռները զբաղեցնող անձինք պետք է ընտրություն կատարեն. Կա՛մ ծառայում են երկիրը զավթած հանցավոր բանդային՝ պետական դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ և նույն հանցավոր բանդայի հանցակիցներից են՝ իր բոլոր իրավական հետևանքներով, կա՛մ ծառայում են Սահմանադրությանը և օրենքներին։
Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ