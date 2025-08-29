Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարելու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ՝ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, որ խումբը նախատեսվում է վերջնականապես լուծարել մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր։               
 
Ոնեցա՞նք առողջ տնտեսություն և ազգային կամք, կունենանք հզոր, ցանկացած այլ հիմնախնդիր լուծելու ունակ Երկիր

Որևէ ողջամիտ հիմք չկա «ՄԵՐՁԵՎՈՎ» շարժման պատճառը, անգամ Հայ Եկեղեցուն աջակցելու հրապարակավ արտահայտած խոսքը՝ իբր ՀԷՑ-ի նկատմամբ նախաձեռնված օրենսդրական քայլերի պատասխան դիտարկելու համար: Հիշեցնեմ՝ բարերար Սամվել Կարապետյանը դեռևս ապրիլի 12-ին, այսինքն՝ հիշյալ օրենսդրական նախաձեռնությունից շատ առաջ, Մոսկվայում Հայ գործարարների ասոցիացիայի կազմակերպած բիզնես ֆորումին հստակ հնչեցրել էր Երկրի տնտեսական քաղաքականությունը անհեռանկար կողմնորոշումներով փոխկապակցելու առնչությամբ համալիր թեզեր: Հավանաբար, այդ ելույթը չունեցավ համարժեք հնչեղություն, սակայն այն առավել ծանրակշիռ էր, համակարգային ու խորքային, քան դրան սոսկ հաջորդող մյուս ելույթները և իրադարձությունները:

Որպես «ՄԵՐՁԵՎՈՎ» շարժման մեկնարկի հենք, կարծում եմ, ընտրվեց չափազանց պատասխանատու, ստեղծված վիճակում անչափ խոցելի, բայց և Երկրի ողնաշարը շտկելու տեսանկյունից խիստ առաջնահերթ ոլորտ՝ տնտեսությունը: Ունեցա՞նք առողջ տնտեսություն և ազգային կամք, կունենանք հզոր, ցանկացած այլ հիմնախնդիր լուծելու ունակ Երկիր: Այս ոլորտը, որպես կանոն, քաղաքական գործիչների նախընտրած թեման չէ, քանի որ տնտեսությունը առարկայական է, հստակ չափելի, ուստի պարզապես հնարավոր չէ հանրությանը կերակրել ճառերով, առնվազն հնարավոր է էական ձախողումներն արդարացնող բազում պատճառներ բերել, բայց դա էլ սահման ունի:

