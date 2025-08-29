Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2025
 
Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարելու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ՝ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, որ խումբը նախատեսվում է վերջնականապես լուծարել մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր։               
 
Նորություններ » Նիկոլ Փաշինյանի փոխկռվացման հուշագիրը և ՀՀ ինքնիշխանության նվազեցումը

Նիկոլ Փաշինյանի փոխկռվացման հուշագիրը և ՀՀ ինքնիշխանության նվազեցումը

Նիկոլ Փաշինյանի փոխկռվացման հուշագիրը և ՀՀ ինքնիշխանության նվազեցումը
29.08.2025 | 17:14

Հրապարակվել է հայ-ամերիկյան փոխըմբռնման հուշագիրը, որը գործնականում նվազեցնելու է Հայաստանի ինքնիշխանությունը (ինչի մասին սիրում են թմբկահարել նիկոլենք) և հերթական կոնֆլիկտն է առաջացնելու գերտերությունների միջև, քանզի ատոմային էներգետիկայի մասով սև ամպեր են կուտակվելու մեր երկրի գլխին:

Ինչ վերաբերում է «խաղաղության խաչմերուկի» փուչիկին, մեր սահմանային ծառայությանը և ազգային անվտանգությանը, ապա հուշագրից պարզ է դառնում, որ ԱՄՆ-ը սահմանային հատվածներում (և ոչ միայն) ունենալու է հստակ ներկայություն, իսկ մեր ազգային անվտանգության համակարգում՝ հստակ ներկայություն՝ ենթադրյալ դոմինանտությամբ: Թե ինչ է դա նշանակում, դժվար չէ կռահելլ:

«Մասնակիցները նպատակ ունեն արձագանքելու Հայաստանի ենթակառուցվածքների եւ սահմանային անվտանգության առաջնահերթություններին, այդ թվում՝

• մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելով,

• մաքսային հսկողության արդյունավետությունը եւ սահմանային անվտանգության հարցում համագործակցությունը եւ կարողությունների զարգացումն ընդլայնելով, այդ թվում՝ ապօրինի տեղափոխման եւ մաքսանենգության դեմ պայքարելու համար,

• ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության դեպարտամենտի եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի եւ Պետական եկամուտների կոմիտեի միջեւ լավագույն գործելակերպերի փոխանակմանը նպաստելով»:

Սա մի հատված է հուշագրից:

Ֆորմալ առումով ՀԱՊԿ անդամ ՀՀ-ն, որը ՌԴ-ի հետ ունի միասնական անվտանգային համակարգ, ներգրավում է ՌԴ-ի հետ հակամարտության մեջ գտնվող ԱՄՆ-ին մեր անվտանգային, սահմանային ու եկամուտների հավաքման գործընթացների մեջ:

Ի դեպ, նման հուշագիր ԱՄՆ-ը չի ստորագրում Ադրբեջանի հետ: Իսկ դա նշանակում է, որ ՀՀ ինքնիշխանության նվազման հաշվին է Ադրբեջանի համար անխոչընդոտ անցում ապահովվելու դեպի Նախիջևան: Գործ ենք ունենալու միջանցքի հետ: Փոխարենը Հայաստանը ոչինչ չի ստանալու՝ բացի թուրք-ադրբեջանական նոր նախապայմաններից ու տնային առաջադրանքներից:

Եվ այսպես, ԱՄՆ-ի հետ ոչ թե փոխըմբռնման, այլ ԱՄՆ-ՌԴ փոխկռվացման հուշագիր է ստորագրվել: Դա ժամանակի ընթացքում, ցավոք սրտի, մեր հարաբերությունները վատացնելու է ոչ միայն Իրանի, Ռուսաստանի, այլ նաև ԱՄՆ-ի ու ամբողջ Արևմուտքի հետ:

Հայաստանի տարածքը խոշոր խաղացողների համար կռվախնձոր դարձնելը ողբերգական հետևանքների կարող է հանգեցնել:

Անդրանիկ Թևանյան

Դիտվել է՝ 169

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.