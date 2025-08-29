Նիկոլ Փաշինյանի փոխկռվացման հուշագիրը և ՀՀ ինքնիշխանության նվազեցումը

Հրապարակվել է հայ-ամերիկյան փոխըմբռնման հուշագիրը, որը գործնականում նվազեցնելու է Հայաստանի ինքնիշխանությունը (ինչի մասին սիրում են թմբկահարել նիկոլենք) և հերթական կոնֆլիկտն է առաջացնելու գերտերությունների միջև, քանզի ատոմային էներգետիկայի մասով սև ամպեր են կուտակվելու մեր երկրի գլխին:
Ինչ վերաբերում է «խաղաղության խաչմերուկի» փուչիկին, մեր սահմանային ծառայությանը և ազգային անվտանգությանը, ապա հուշագրից պարզ է դառնում, որ ԱՄՆ-ը սահմանային հատվածներում (և ոչ միայն) ունենալու է հստակ ներկայություն, իսկ մեր ազգային անվտանգության համակարգում՝ հստակ ներկայություն՝ ենթադրյալ դոմինանտությամբ: Թե ինչ է դա նշանակում, դժվար չէ կռահելլ:
«Մասնակիցները նպատակ ունեն արձագանքելու Հայաստանի ենթակառուցվածքների եւ սահմանային անվտանգության առաջնահերթություններին, այդ թվում՝
• մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելով,
• մաքսային հսկողության արդյունավետությունը եւ սահմանային անվտանգության հարցում համագործակցությունը եւ կարողությունների զարգացումն ընդլայնելով, այդ թվում՝ ապօրինի տեղափոխման եւ մաքսանենգության դեմ պայքարելու համար,
• ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության դեպարտամենտի եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի եւ Պետական եկամուտների կոմիտեի միջեւ լավագույն գործելակերպերի փոխանակմանը նպաստելով»:
Սա մի հատված է հուշագրից:
Ֆորմալ առումով ՀԱՊԿ անդամ ՀՀ-ն, որը ՌԴ-ի հետ ունի միասնական անվտանգային համակարգ, ներգրավում է ՌԴ-ի հետ հակամարտության մեջ գտնվող ԱՄՆ-ին մեր անվտանգային, սահմանային ու եկամուտների հավաքման գործընթացների մեջ:
Ի դեպ, նման հուշագիր ԱՄՆ-ը չի ստորագրում Ադրբեջանի հետ: Իսկ դա նշանակում է, որ ՀՀ ինքնիշխանության նվազման հաշվին է Ադրբեջանի համար անխոչընդոտ անցում ապահովվելու դեպի Նախիջևան: Գործ ենք ունենալու միջանցքի հետ: Փոխարենը Հայաստանը ոչինչ չի ստանալու՝ բացի թուրք-ադրբեջանական նոր նախապայմաններից ու տնային առաջադրանքներից:
Եվ այսպես, ԱՄՆ-ի հետ ոչ թե փոխըմբռնման, այլ ԱՄՆ-ՌԴ փոխկռվացման հուշագիր է ստորագրվել: Դա ժամանակի ընթացքում, ցավոք սրտի, մեր հարաբերությունները վատացնելու է ոչ միայն Իրանի, Ռուսաստանի, այլ նաև ԱՄՆ-ի ու ամբողջ Արևմուտքի հետ:
Հայաստանի տարածքը խոշոր խաղացողների համար կռվախնձոր դարձնելը ողբերգական հետևանքների կարող է հանգեցնել:
Անդրանիկ Թևանյան