Ալիևը փորձում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը
29.08.2025 | 18:09

Բաքվի բռնապետը բավականին անկեղծ է եղել Al Arabiya-ին տված հարցազրույցում։

Բացի այն, որ ԽՍՀՄ-ին անվանում է օկուպանտ, բացի այն, որ բազմաթիվ տողատակերով ՌԴ-ին է մեղադրում աշխարհում տարատեսակ հակամարտություններ հրահրելու համար, նա նաև փորձում է իր վախերը թաքցնել՝ կապված տարածաշրջանում տեղի ունեցողի հետ։

Առաջին հայացքից թվում է, թե Հայաստանին սպառնում է, որ եթե 2026-ին, ընտրություններից հետո, Հայաստանի ապագա կառավարությունը կասկածի տակ դնի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթուղթը։ Հաջորդ պահին էլ վրա է բերում, որ դա փաստաթուղթ չէ երկրի ղեկավարների միջև ստորագրված, այլ փաստաթուղթ է երկու պետությունների միջև ստորագրված։

Ակնհայտ է, որ այդ փաստաթուղթն իսկապես երկու երկրների ղեկավարների միջև ստորագրված փաստաթուղթ է, իսկ եթե պետությունների միջև ստորագրվեր, այն մի շարք ընթացակարգեր պետք է անցներ (ԱԺ-ում քննարկում, Սահմանադրական դատարանի կողմից Սահմանադրության համապատասխանելիության մասին հավաստում և այլն) ու նոր հասներ ստորագրման արարողությանը։

Ալիևը իր վախերով փորձում է նաև մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը, ստեղծելով կեղծ նարատիվներ, որ ՀՀ-ն չի ապահովում առողջ միջավայր հետագա երկխոսության համար։ Ի դեպ, մեր հասարակությանը հիվանդ անվանելով, ևս փորձում է պաշտպանվել և իր երկրում, իր իսկ հովանավորչությամբ հայատյացության քարոզն արդարացնել։

Վերջին մեկ ամսում Բաքվի բռնապետը կատարում է սխալներ, որից մենք անպայման պետք է օգտվենք։

Կարեն Հովհաննիսյան

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
