Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2025
 
Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարելու Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ՝ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, որ խումբը նախատեսվում է վերջնականապես լուծարել մինչև 2025 թվականի դեկտեմբեր։               
 
Նորություններ » ՀՀ հատուկ ծառայությունների թերացման պատճառով տարբեր գործակալներ ներդրվում են պետական համակարգ

ՀՀ հատուկ ծառայությունների թերացման պատճառով տարբեր գործակալներ ներդրվում են պետական համակարգ

ՀՀ հատուկ ծառայությունների թերացման պատճառով տարբեր գործակալներ ներդրվում են պետական համակարգ
29.08.2025 | 18:26

Նման դեպքերում խուսափում եմ մարդկանց նկարները դնելուց, բայց այս անգամ մի քիչ այլ իրավիճակ է։

Factor.am-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ ԱԱԾ-ն Արտաքին գործերի նախարարությունում հայտնաբերել է պաշտոնյայի, որը կապի մեջ է եղել ադրբեջանցու հետ եւ նրան փոխանցել կարեւոր տեղեկություններ։

Տվյալ պաշտոնյան Աշխեն Առաքելյանն է։

Նա եղել է առանցքային վարչությունների աշխատակից, հասանելիություն է ունեցել կարևոր տեղեկությունների։ Սիրային կապի մեջ է եղել ադրբեջանցու հետ։

ԱԱԾ-ն նրան հայտնաբերել և ձերբակալել է ավելի քան մեկ ամիս առաջ։

Մեզ հայտնի դարձավ, որ նա ձերբակալվել է «Զվարթնոց» օդանավակայանից՝ Վիեննա գործուղման ժամանակ։

Factor.am-ին հայտնի է դարձել, որ Աշխեն Առաքելյանը հարցաքննության ժամանակ նշել է, որ ադրբեջանական կողմից գումար է վերցրել և չի գործել միայնակ։

Առայժմ անհայտ է, թե ովքեր են նրան աջակցել և ինչ պաշտոններ ունեն ԱԳՆ-ում։

Տեղեկացանք, որ ԱԱԾ-ն առգրավել է ԱԳՆ որոշ աշխատակիցների համակարգիչներ։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Լուսանկարն ակտիվորեն տարածվում է ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում՝ ենթադրաբար Աշխենի մեղքի մասով կասկածներ հարուցելու նպատակով, քանի որ նման դեպքերում կա ձևավորված պրակտիկա, որ հավաքագրող կողմը սովորաբար հերքում է, հավաքագրվածին հնարավորություն տալով արդարանալ:

Մենք շատ ենք խոսում ՀՀ ԱԱԾ–ի, իսկ հիմա նաև ՀՀ Արտաքին Հետախուզական ծառայության մասին, և այս դեպքը գալիս է ապացուցելու, որ այս ծառայությունները իրենց տեղում չեն։

Դիվանագիտական ծառայության, եթե որոշեմ անցնել, մի 100 տակ կստուգեն, իսկ վերջում կասեն ընդդիմադիր շրջանակների հետ կապերի համար մերժում ենք։

Ցավոք, սա առաջին դեպքը չէ, որ ՀՀ հատուկ ծառայությունների թերացման պատճառով տարբեր գործակալներ ներդրվում են ՀՀ պետական համակարգ։

Դիտվել է՝ 118

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.