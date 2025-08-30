Տո՛ւր, տո՛ւր, տո՛ւր
29.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 30
Տուր առատորեն:
Քեզ հարուստ զգա:
Ժլատության զգացումը հանի՛ր քո սրտից:
Տո՛ւր քո սերը, մտածումները, ողջ ունեցվածքդ:
Տո՛ւր, տո՛ւր, դու հետևորդն ես աշխարհի մեծագույն Տվողի:
Տո՛ւր քո ժամանակից, անձնական հնարավորություններից, վայելքից, հանգստից. քո անունից, փառքից, բժշկելու կարողությունից, զորությունից, համակրանքից. այս բոլորից և դեռ` ինչ որ հնարավոր է:
Սովորիր այս կարևոր դասը և դու էլ կդառնաս մի մե՛ծ ուժ` կարո՛ղ օգնելու ուրիշներին և հզո՛ր գործեր կատարելու:
