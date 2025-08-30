Post factum

Օսմանյան կայսրության 36 սուլթաններից 35-ը թուրք չեն:
Թուրքիայի բոլոր 12 պրեզիդենտները խառնածին են՝ հրեա, հայ, քուրդ, լազ:
Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ
Հ.Գ.1
Ասվածը հենց իրենց՝ թուրք հետազոտողների ուսումնասիրության արդյունքն է:
Ազգայնական ուժերի և իշխանության սուր հակասությունների հետևանքով բացահայտվում են թուրքական պատմության շատ մութ էջեր:
Թուրքիայի արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխվել էր դեպի Արևմուտք, իսկ հիմա էլ դեպի Ռուսիա, ինչը չարացնում է ընդդիմությանը և ստիպում պատճառները փնտրել:
ՈՒ գտել են՝ Թուրքիան ոչ միայն ԽՈՐՔԱՅԻՆ կառավարում ունի, այլ նաև օտարածին ղեկավարներ: Էրդողան-Ալիև տանդեմի մեջ թուրքի արյուն մի փնտրեք, այն պարզապես չկա:
Հ.Գ.2
Այսօր մի ռուսալեզու հրեական ռադիոալիք պնդում էր, որ Էրդողանի ամենամտերիմ մարդկանցից մեկի՝ ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանի մայրը քրդուհի է, հայրը՝ բաշկիր:
Հ.Գ.3
Լուսանկարում՝ Թորքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդան: