Ինչ տեղեկություններ են պետք եղել Ադրբեջանին, որ Հայաստանի ղեկավարությունից չի կարողացել ստանալ առձեռն

Հասկանում եմ, որ ԱԳՆ աշխատակցուհու վարքը արդարացիորեն հարուցել է գործնականում բոլորի զայրույթը: Հասկանալի է նաև, որ լրտեսական սկանդալի մեջ նյարդայնացնող է հատկապես «ադրբեջանցի» և «սիրային կապ» բառերը:
Բայց այս պատմության զավեշտն այլ է:
Նախ` կոնկրետ ինձ համար անհասկանալի է, թե Ադրբեջանին այդ ինչ տեղեկություններ են պետք եղել, որոնք Հայաստանի ղեկավարությունից չի կարողացել ստանալ առձեռն` առանց 007 խաղալու:
Երկրորդ` ՀՀ ԱԳՆ աշխատակիցների (ցավոք սրտի, հատկապես կին) ֆեյսբուքյան ու ինստագրամյան էջերի մակերեսային ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դիվանագիտությունից շատ նրանք միանգամայն այլ բան են արժևորում այս անցողիկ կյանքում, հետևաբար պետք չէ զարմանալ, եթե պարզվի, որ ՀՀ ԱԳՆ տեղեկատվական համակարգին հասանելիությունն աշխարհի համար չի զիջում, օրինակ, Wildberries-ին կամ AliBaba-ին:
Արմեն ՄԻՆԱՍՅԱՆ