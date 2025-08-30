Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Թուրքիան երկրի ամբողջ տարածքում սկսում է ռմբապաստարանների կառուցումը

Թուրքիան երկրի ամբողջ տարածքում սկսում է ռմբապաստարանների կառուցումը

Թուրքիան երկրի ամբողջ տարածքում սկսում է ռմբապաստարանների կառուցումը
30.08.2025 | 12:34

Թուրքիայի նախագահ Ռ․ Թ․ Էրդողանը Նախարարների կաբինետի նիստում հավանություն է տվել ռմբապաստարաններ կառուցելու նախագծին։ Ռմբապաստարանների շինարարությունը կիրականացնի Զանգվածային բնակարանաշինության վարչությունը (TOKI)։

Ռմբապաստարանները նախատեսված են ինչպես պատերազմի դեպքում մարդկանց պաշտպանելու համար, այնպես էլ բնական աղետների կամ տեխնածին վթարների դեպքում։ Ծրագիրը սկսվել է Անկարայից և մի քանի այլ խոշոր քաղաքներից, սակայն այն կտարածվի երկրի ամբողջ տարածքում։ Որպես պաշտպանական կառույցների ստեղծման նախատիպ, Թուրքիան վերցրել է Իսրայելի, Ճապոնիայի և Շվեյցարիայի փորձը։

Նշվում է, որ դեռևս 1987 թվականին Թուրքիայում ընդունվել էր մի օրենք, որը պարտադրում էր որոշակի մակերես ունեցող շինություններում կառուցել ռմբապաստաններ։ Սակայն գործնականում ռմբապաստարանների համար նախատեսված տարածքները հաճախ վերածվել են ավտոկայանատեղիների կամ պահեստների։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ.

Խաղաղության կոչ անող Թուրքիան տեսնես ո՞ւմ դեմ է պատրաստվում պատերազմի:

