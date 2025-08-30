Պահանջում ենք նախարար Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարականը

Ծիծեռնակաբերդ կատարած շրջայցի արդյունքները ամփոփում ենք հետևյալ տխուր եզրահանգումներով.
Ա. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի տարածքում շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների անվան տակ հուշարձանին հասցվել է զգալի վնաս, կատարվել է պետական միջոցների օգտագործման անտրամաբանական ու քննություն չբռնող հաշվարկ, որի հիմքում լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան:
Բ. ԿԳՄՍ նախարարությունն ի դեմս նախարար Ժաննա Անդրեասյանի, անհրաժեշտ հետևողականություն չի ցուցաբերել աշխատանքներն իրականացնող շինարարական ընկերության կողմից հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող կառույցի տարածքում համապատասխան որակի աշխատանքներ տանելու և որակյալ բանվորական ուժ օգտագործելու համար: Շինարարության մեջ ներգրավված օտարազգի աշխատանքային միգրանտների ներգրավմամբ իրականացված քանդման ու ապամոնտաժման աշխատանքների արդյունքում հուշահամալիրի մույթերից 3-ը, տարածքի սալահատակը, դեպի հավերժական կրակը տանող աստիճաններն անվերականգնելի վնասվել են:
Գ. 1966-67 թվականներին մույթերի վրա տեղադրված երեսպատման բազալտե քարերը վերածվել են խճազանգվածի, իսկ տարածք բերված նոր շինաքարերի վրա արդեն տեսանելի են մեխանիկական ներգործման ու վնասվածքի հետքեր, որոնք անհնար են դարձնում դրանց օգտագործումը:
Դ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի հանդեպ ԿԳՄՍ նախարարությունը և անձամբ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ցուցաբերել են արհամարհական վերաբերմունք ու հանցավոր անփութություն, հետամուտ չլինելով տարվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելուն: Փոխարենը, իրականացված ոճրագործության հետևանքների հետ ծանոթանալով, նախարար Ժ. Անդրեասյանը հայտարարում է մասնագիտական նոր հանձնախմբի ստեղծման նպատակահարմարության մասին, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հանցավոր գործելաոճի և համայն հայության համար սրբավայր հանդիսացող Հուշահամալիրի հանդեպ կրավորական ու նսեմացուցիչ վերաբերմունքի արտահայտություն:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը, Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրին հասցված վնասը, ինչպես նաև հանցավոր անփութության ու դիտավորության արդյունքում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը պղծելու նախարարի բացահայտ կեցվածքը,
ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՆՔ
ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարականը,
Հետաքննել նախարար Ժաննա Անդրեասյանի գործունեության այս և մյուս կոռուպցիոն ու հանցավոր դրվագները և ՀՀ օրենսդրության համաձայն ենթարկել քրեական պատասխանատվության:
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ