Էս մարդը հիմա էլ ԱՄՆ նախկին վարչակարգին է որոշել մեղավոր դարձնել

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
30.08.2025 | 13:40

Հայերս մի շատ լավ խոսք ունենք այն մարդկանց բնութագրող, ովքեր երախտամոռ են ու նման դեպքերում ասում ենք. «անաղուհաց քրդի շուն...»։

Ի դեպ, հաջորդ ձախողման համար էլ Թրամփին է հայհոյելու, խոսքս հիշեք:

«...Եվ պիտի ասեմ, որ մենք երբեք բավարարված չենք եղել այն արձագանքից և աշխատանքից, որ ԱՄՆ-ի՝ այդ պահին գործող վարչակազմը իրականացրել է մեր տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգին աջակցելու համար։ Պարոն Օ՛Բրայենն այն մարդն է, որն այդ ամենի արդյունքում զրկվել է իր աշխատանքից, և նրա էմոցիոնալ գնահատականները ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել։ Եթե ինքն աշխատանքից զրկվել է, ինքը պետք է ինքնահայեցմամբ զբաղվի և ոչ թե իր աշխատանքը կորցնելու մեղքը փորձի բարդել Հայաստանի վրա»,- ասաց ՀՀ վարչապետը։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

