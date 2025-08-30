Ալյասկայում կար երկու էական պահ

Առաջինը՝ Լավրովի СССР գրառմամբ ժակետը:
Դա ուներ երկու ուղերձ ամերիկյան կողմին:
ա) Ձեր առաջարկները քննարկել ենք և ընդունել վերջնական որոշում՝ ընդունում ենք Մոնրոյի դոկտրինը:
Դրանից օրեր անց Թրամպը ռազմանավեր ուղարկեց Վենեսուելայի ափերը:
բ) ՈՒղերձը ՝ համաձայն ենք ՈՒիտքովի առաջարկած պայմաններով ձեր մասնակցությանը, Սիբիրը դարձնել ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած արդյունաբերական տարածաշրջան:
(Ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ դարի 20-ական թվերին ամերիկյան և ինժեներական, և տեխնոլոգիական, և ինվեստիցիոն ներդրումներով Ստալինը ինդուստրիալիզացրեց ՍՍՀՄ-ի արևմտյան շրջանները):
Կարծում եմ` շուտով կսկսեն Բերինգի նեղուցով թունելի կառուցումը:
Ամերիկացիների՝ Սիբիրի և մերձարկտիկական ռուսական գոտում լայնածավալ ինվեստիցիաներ կատարելը ունի նաև քաղաքական նշանակություն՝ իրենք դառնում են բուֆեր Չինաստանի և ՌԴ-ի միջև:
Հանդիպման գլխավոր նպատակը տնտեսական խնդիրների շուրջ պայմանավորվելն էր:
Այլ կերպ անհասկանալի կլիներ տնտեսական բլոկից կազմված ռուսական պատվիրակության կազմը:
Երկրորդ պահը՝ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Պուտինի արտասանած մի բառն է:
Հիշեցնեմ՝ ես հյուր եմ եկել բարեկեցիկ հարևանիս և ուրախ եմ, որ նա ՈՂՋ Է:
Այդ «ՈՂՋ է» բառը, եթե ես մի բան հասկանում եմ, նշանակում է՝ Թրամփը չնայած հրավեր է ստացել Պեկինի տոնակատարությանը մասնակցելու և հրավերը ընդունել է, կհրաժարվի Չինաստան մեկնելուց:
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ