30.08.2025
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Ալյասկայում կար երկու էական պահ

30.08.2025 | 14:03

Առաջինը՝ Լավրովի СССР գրառմամբ ժակետը:

Դա ուներ երկու ուղերձ ամերիկյան կողմին:

ա) Ձեր առաջարկները քննարկել ենք և ընդունել վերջնական որոշում՝ ընդունում ենք Մոնրոյի դոկտրինը:

Դրանից օրեր անց Թրամպը ռազմանավեր ուղարկեց Վենեսուելայի ափերը:

բ) ՈՒղերձը ՝ համաձայն ենք ՈՒիտքովի առաջարկած պայմաններով ձեր մասնակցությանը, Սիբիրը դարձնել ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած արդյունաբերական տարածաշրջան:

(Ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ դարի 20-ական թվերին ամերիկյան և ինժեներական, և տեխնոլոգիական, և ինվեստիցիոն ներդրումներով Ստալինը ինդուստրիալիզացրեց ՍՍՀՄ-ի արևմտյան շրջանները):

Կարծում եմ` շուտով կսկսեն Բերինգի նեղուցով թունելի կառուցումը:

Ամերիկացիների՝ Սիբիրի և մերձարկտիկական ռուսական գոտում լայնածավալ ինվեստիցիաներ կատարելը ունի նաև քաղաքական նշանակություն՝ իրենք դառնում են բուֆեր Չինաստանի և ՌԴ-ի միջև:

Հանդիպման գլխավոր նպատակը տնտեսական խնդիրների շուրջ պայմանավորվելն էր:

Այլ կերպ անհասկանալի կլիներ տնտեսական բլոկից կազմված ռուսական պատվիրակության կազմը:

Երկրորդ պահը՝ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Պուտինի արտասանած մի բառն է:

Հիշեցնեմ՝ ես հյուր եմ եկել բարեկեցիկ հարևանիս և ուրախ եմ, որ նա ՈՂՋ Է:

Այդ «ՈՂՋ է» բառը, եթե ես մի բան հասկանում եմ, նշանակում է՝ Թրամփը չնայած հրավեր է ստացել Պեկինի տոնակատարությանը մասնակցելու և հրավերը ընդունել է, կհրաժարվի Չինաստան մեկնելուց:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

.