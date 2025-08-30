Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2025
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Իրանը Հայաստանին կամուրջներ է նվիրում, ՔՊ-ական իշխանությունը Իրանին նվիրում է իր սահմանին մոտ ամերիկյան ներկայություն

Իրանը Հայաստանին կամուրջներ է նվիրում, ՔՊ-ական իշխանությունը Իրանին նվիրում է իր սահմանին մոտ ամերիկյան ներկայություն

Իրանը Հայաստանին կամուրջներ է նվիրում, ՔՊ-ական իշխանությունը Իրանին նվիրում է իր սահմանին մոտ ամերիկյան ներկայություն
30.08.2025 | 15:04

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է, որ ընթանում են երկաթուղային Այրում կայարանի հետիոտնային կամրջի տեղադրման աշխատանքները: Այրում կայարանի հետիոտնային կամուրջը փլուզվել էր 2024թ․ մայիսի 27-ին Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով: Այս մետաղական կամուրջը Հայաստանին է նվիրաբերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը: Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է՝

սա արդեն երկրորդ մետաղական կամուրջն է, որն Իրանը նվիրում է Հայաստանին՝ ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու նպատակով, մյուս կամուրջը տեղադրված է Ալավերդու «Սանահին կայարան» թաղամասում: Իրականում սա Իրանի նվիրած 3-րդ կամուջն է, ևս մեկ կամուրջ Իրանը կառուցել է Ախթալայում։

Իրանը Հայաստանին կամուրջներ է նվիրում, իսկ Հայաստանը վերջերս ԱՄՆ-ի զինուժի կողմից ռմբակոծումների ենթարկված Իրանին նվիրում է իր սահմանի մոտ՝ Սյունիքում ամերիկյան ներկայություն։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 33

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Խաղաղության գինը
Խաղաղության գինը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.