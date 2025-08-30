Իրանը Հայաստանին կամուրջներ է նվիրում, ՔՊ-ական իշխանությունը Իրանին նվիրում է իր սահմանին մոտ ամերիկյան ներկայություն

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է, որ ընթանում են երկաթուղային Այրում կայարանի հետիոտնային կամրջի տեղադրման աշխատանքները: Այրում կայարանի հետիոտնային կամուրջը փլուզվել էր 2024թ․ մայիսի 27-ին Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով: Այս մետաղական կամուրջը Հայաստանին է նվիրաբերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը: Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է՝
սա արդեն երկրորդ մետաղական կամուրջն է, որն Իրանը նվիրում է Հայաստանին՝ ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու նպատակով, մյուս կամուրջը տեղադրված է Ալավերդու «Սանահին կայարան» թաղամասում: Իրականում սա Իրանի նվիրած 3-րդ կամուջն է, ևս մեկ կամուրջ Իրանը կառուցել է Ախթալայում։
Իրանը Հայաստանին կամուրջներ է նվիրում, իսկ Հայաստանը վերջերս ԱՄՆ-ի զինուժի կողմից ռմբակոծումների ենթարկված Իրանին նվիրում է իր սահմանի մոտ՝ Սյունիքում ամերիկյան ներկայություն։
Ոսկան Սարգսյան