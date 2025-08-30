Տրանսպորտի քանակն ավելացնելու անկարողությունը թաքցնելու համար դասաժամերն են տեղաշարժել

Կառավարության հաջորդ նիստին հանրակրթական հաստատություններում դասապրոցեսը 8:15-ին սկսվելը կներկայացվի որպես խոշոր բարեփոխում, այն դեպքում, երբ իրավիճակը հետևյալն է. հանրային տրանսպորտի քանակը չի բավականացնում առավոտյան ժամերին ուղևորների ծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծելու համար։ Էս մեծ բարեփոխիչներն էլ, տրանսպորտի քանակն ավելացնելու անկարողությունը թաքցնելու համար, դասաժամերը տեղաշարժել են։ Սա մոտավորապես նույնն է, որ 7-հոգանոց ընտանիքում լինի ընդամենը 4 հատ ափսե, և, ափսեների քանակն ավելացնելու փոխարեն, որոշեն ընթրիքը մատուցել 2 հերթով։
Այնպես որ, առավոտյան ժամերին խցանման մասին խոսակցությունները անհիմն են ու անհեթեթ։
Գարեգին Պետրոսյան