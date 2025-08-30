Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Տրանսպորտի քանակն ավելացնելու անկարողությունը թաքցնելու համար դասաժամերն են տեղաշարժել

Տրանսպորտի քանակն ավելացնելու անկարողությունը թաքցնելու համար դասաժամերն են տեղաշարժել

Տրանսպորտի քանակն ավելացնելու անկարողությունը թաքցնելու համար դասաժամերն են տեղաշարժել
30.08.2025 | 17:43

Կառավարության հաջորդ նիստին հանրակրթական հաստատություններում դասապրոցեսը 8:15-ին սկսվելը կներկայացվի որպես խոշոր բարեփոխում, այն դեպքում, երբ իրավիճակը հետևյալն է. հանրային տրանսպորտի քանակը չի բավականացնում առավոտյան ժամերին ուղևորների ծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծելու համար։ Էս մեծ բարեփոխիչներն էլ, տրանսպորտի քանակն ավելացնելու անկարողությունը թաքցնելու համար, դասաժամերը տեղաշարժել են։ Սա մոտավորապես նույնն է, որ 7-հոգանոց ընտանիքում լինի ընդամենը 4 հատ ափսե, և, ափսեների քանակն ավելացնելու փոխարեն, որոշեն ընթրիքը մատուցել 2 հերթով։

Այնպես որ, առավոտյան ժամերին խցանման մասին խոսակցությունները անհիմն են ու անհեթեթ։

Գարեգին Պետրոսյան

