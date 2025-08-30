Եթե չեք ցանկանում, որ խցանումներ լինեն, ապա զարգացրեք քաղաքային տրանսպորտը: Սա է խցանումներից զերծ մնալու ամենապարզունակ բանաձևերից մեկը:
Նորմալ երկրներում քաղաքացիների համար ստեղծված են տրանսպորտից օգտվելու ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ պայմաններ: Այդ իսկ պատճառով նորմալ երկրների տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ նախընտրում են տրանսպորտով երթևեկել: Ընդ որում, ի տարբերություն միջին վիճակագրական ՀՀ քաղաքացու, վերջիններիս ֆինանսական կարողությունները շատ ավելի մեծ են:
Ինչո՞վ է Բեռլինի քաղաքապետը տարբերվում Երևանի քաղաքապետից կամ ինչո՞վ է Ռիգան տարբերվում Երևանից: Բեռլինի քաղաքապետն աշխատանքի է գնում քաղաքային ավտոբուսով, իսկ Ռիգայում խցանումներ չկան:
Կարող էր, չէ՞, Բեռլինի քաղաքապետը վարորդ պահել և մի քանի ավտոմեքենաների ուղեկցությամբ աշխատանքի գնալ:
Կարող են, չէ՞, Ռիգայի բնակիչներն անձնական ավտոմեքենաներով երթևեկել: Եվ, այդ դեպքում, Բեռլինն ու Ռիգան Երևանից ոչնչով չեն տարբերվի:
Ուրեմն, որպեսզի Երևանում խցանումներ չլինեն անհրաժեշտ է զարգացնել տրանսպորտը: Իսկ տրանպորտը զարգացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ «Բեռլինի քաղաքապետ»: Եվ, քանի դեռ Երևանը «Բեռլինի քաղաքապետ» չունի, ապա այն Ռիգա չի դառնա: Ցավոք, Երևանը պատմության մեջ կմտնի որպես «Օպելներով համբալների» քաղաք:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Լուսանկարում Ռիգայի քաղաքապետն է: