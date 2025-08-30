Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.08.2025
 
Երևանը պատմության մեջ կմտնի որպես «Օպելներով համբալների» քաղաք

30.08.2025 | 21:14

Եթե չեք ցանկանում, որ խցանումներ լինեն, ապա զարգացրեք քաղաքային տրանսպորտը: Սա է խցանումներից զերծ մնալու ամենապարզունակ բանաձևերից մեկը:

Նորմալ երկրներում քաղաքացիների համար ստեղծված են տրանսպորտից օգտվելու ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ պայմաններ: Այդ իսկ պատճառով նորմալ երկրների տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ նախընտրում են տրանսպորտով երթևեկել: Ընդ որում, ի տարբերություն միջին վիճակագրական ՀՀ քաղաքացու, վերջիններիս ֆինանսական կարողությունները շատ ավելի մեծ են:

Ինչո՞վ է Բեռլինի քաղաքապետը տարբերվում Երևանի քաղաքապետից կամ ինչո՞վ է Ռիգան տարբերվում Երևանից: Բեռլինի քաղաքապետն աշխատանքի է գնում քաղաքային ավտոբուսով, իսկ Ռիգայում խցանումներ չկան:

Կարող էր, չէ՞, Բեռլինի քաղաքապետը վարորդ պահել և մի քանի ավտոմեքենաների ուղեկցությամբ աշխատանքի գնալ:

Կարող են, չէ՞, Ռիգայի բնակիչներն անձնական ավտոմեքենաներով երթևեկել: Եվ, այդ դեպքում, Բեռլինն ու Ռիգան Երևանից ոչնչով չեն տարբերվի:

Ուրեմն, որպեսզի Երևանում խցանումներ չլինեն անհրաժեշտ է զարգացնել տրանսպորտը: Իսկ տրանպորտը զարգացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ «Բեռլինի քաղաքապետ»: Եվ, քանի դեռ Երևանը «Բեռլինի քաղաքապետ» չունի, ապա այն Ռիգա չի դառնա: Ցավոք, Երևանը պատմության մեջ կմտնի որպես «Օպելներով համբալների» քաղաք:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Լուսանկարում Ռիգայի քաղաքապետն է:

