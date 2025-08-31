Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2025
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Որևէ իշխանավոր իրավունք չունի միջամտելու Եկեղեցու ներքին կառավարմանը

Որևէ իշխանավոր իրավունք չունի միջամտելու Եկեղեցու ներքին կառավարմանը

Որևէ իշխանավոր իրավունք չունի միջամտելու Եկեղեցու ներքին կառավարմանը
31.08.2025 | 10:01

ՀՀ վարչապետը օրերս կրկին անդրադարձավ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի թեմային՝ հայտարարելով, թե իր պլաններում ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն՝ նա շարունակում է պահանջել Հայրապետի հրաժարականը՝ անգամ հնչեցնելով ուղիղ սպառնալիքներ և հորդորելով գահը թողնել։

Սակայն վարչապետը չի կարող թաքնվել այն արդարացման հետևում, թե հանդես է գալիս «որպես հավատացյալ»։ Այսօր նա խոսում է Կաթողիկոսի մասին վարչապետի պաշտոնի ընձեռած ամբիոնից, ուստի՝ այդ պահանջն անխուսափելիորեն ընկալվում է որպես պետական ճնշում եկեղեցու նկատմամբ։

Սա հերթական դրսևորումն է այն նույն տրամաբանության, որով վարչապետը տարիներ շարունակ փորձել է իրեն վեր դասել բոլորից։

Տարիներ առաջ նա էր, որ հարցական երանգավորմամբ պնդում էր, թե ՀՀ-ում այնպիսի դատավոր չկա, որ մերժի իր ասածը կատարել։ Օրերս էլ հայտարարեց թե՝ կառավարությունն ինքն է, և որ ոչ ոք կառավարությունում չի կարող իր դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենալ։

Տրամաբանությունը հուշում է, որ վարչապետը կարծես պատրաստվում է ասել՝ «Եկեղեցին ես եմ», ինչը կլինի մեծագույն սխալ։

Եկեղեցին ո՛չ դատական իշխանություն է, ո՛չ էլ կառավարություն։ Այն ունի իր կանոնները, իր ավանդությունը և առաջնորդվում է Սուրբ Հոգով։ Որևէ իշխանավոր իրավունք չունի միջամտնել Եկեղեցու ներքին կառավարմանը և պահանջել Հայրապետի հրաժարականը, քանի որ դա իր իրավասության սահմաններում չէ։

Իրեն «արև արքա» կարծող վարչապետը պետք է հիշի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բռնապետություն չէ։

Կառավարության անդամները ևս պետք է գիտակցեն, որ իրենք ոչ թե բռնապետի պալատականներ են, այլ ժողովրդի ներկայացուցիչներ։

Ժամանակն է, որ պատկան մարմինները, կառավարությունն ու պատգամավորները արժանապատվորեն դիմակայեն այս աննախադեպ, վտանգավոր և ավերիչ գործընթացին, որը քայքայում է պետական ու հասարակական մեր ինստիտուտները և սպառնում Մայր Եկեղեցուն։

Տեր Սահակ քահանա Սահակյան

Դիտվել է՝ 123

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ
Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.