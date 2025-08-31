Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Ինչպիսին չպետք է լինի մարդը

31.08.2025 | 10:20

Ամեն անգամ մտածում եմ, որ Աստված ուղարկել է Նիկոլին, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իր աչքի առաջ տեսնի կենդանի օրինակ, թե ինչպիսին չպետք է լինի մարդը։

Ես անկեղծորեն չեմ կարող և երբեք էլ չեմ կարողանա հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են հավատ դնել սրա վրա։ Չեմ կարող ընկալել երբևէ, թե ինչքան ներքև պետք է ընկած լինի մարդը՝ իր արժեքային ու բարոյական ընկալումների մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա դառնալ նրա համար բարոյական ուղեցույց։ Դու պետք է ամբողջովին գահավիժած լինես հոգով ու մտքով, որ այսպիսի մարդու մեջ տեսնես օրինակ, որի խոսքն ու գործը մշտապես հակասության մեջ են։

Եվ ամենաանհասկանալի բանն այն է, թե ինչպիսի թշվառ ու դատարկ կյանք պետք է ապրել, որ տղամարդկային կերպար, արժանապատիվ հենարան կամ ոգեշնչող ուժ չտեսած լինես, և արդյունքում այսպիսի անկամ ու սկզբունքներից զուրկ մարդը կարողանա քեզ ներկայացվել որպես տղամարդու կերպար։

Նրա մեջ չկա ո՛չ ուժ, ո՛չ հպարտություն, ո՛չ ազնվություն։ Եվ հենց սա էլ ավելի ընդգծում է նրա ողբերգական կերպարը, որ նման մարդուն ընդհանրապես կարող են դիտարկել որպես օրինակ։

Երո ԱՍԻԼՅԱՆ

