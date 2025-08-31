Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2025
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Վերջերս ադրբեջանցիները ցամաքեցրել են Արծվաշենի ջրանցքը

Վերջերս ադրբեջանցիները ցամաքեցրել են Արծվաշենի ջրանցքը

Վերջերս ադրբեջանցիները ցամաքեցրել են Արծվաշենի ջրանցքը
31.08.2025 | 11:07

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի պաշտոնական Երևանի արձագանքը:

Եթե Հայաստանը նորմալ պետություն լիներ, ապա այս փաստով առնվազն պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնվեր: Եվ ոչ միայն այս փաստով:

Արծվաշենում քանդվել է սբ Հովհաննես եկեցեցին, Մուղնիխաչը: Հատուկ եմ նշում հենց այդ օբյեկտների անվանումները, քանզի Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցին, Մուղնիխաչն ու Արծվաշենի ջրանցքը, որպես «ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտներ» ընդգրկված են ՀՀ պաշտոնական փաստաթղթերում, մասնավորապես` ՀՀ Կառավարության 21.12.2006թ 1905-Ն և 02.04.2009թ 377-Ն որոշումներում: Դա նշանակում է, որ Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցին, Մուղնիխաչն ու Արծվաշենի ջրանցքը գտնվում են ՀՀ պաշտպանության ներքո: Ենթադրաբար` Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցին, Մուղնիխաչն ադրբեջանցիները քանդել են 90-ականներին:

Սակայն, դա ի՞նչ կապ ունի:

Չգիտեի՞ք: Դե, իմացեք:

Բացի դրանից` Արծվաշենի ջրանցքը հո վերջերս են ցամաքեցրել: Առավելագույնը` 1-2 ամիս առաջ:

Ի՞նչ կլինի, եթե անհայտ անձինք քանդեն Երևանի սբ Սարգիս եկեղեցին: Իհարկե, քրեական վարույթ կնախաձեռնվի, ենթադրյալ հանցագործների որոնում կհայտարարվի: Իսկ, եթե վերջիններիս երկար ժամանակ չգտնեն, ապա քրեական վարույթը ժամանակավորապես կկասեցվի մինչև հանցագործների հայտնաբերումը:

Հիմա, ի՞նչ տարբերություն Երևանի սբ Սարգիս և Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցիների կարգավիճակի միջև: Կամ` կարգավիճակային ի՞նչ տարբերություն Հրազդանի և Արծվաշենի ջրանցքների միջև: Երկու դեպքում էլ գործում են ՀՀ Սահմանադրությունն ու օրենքները:

Այսինքն, այնպես, ինչպես Մեղրիի, Տաշիրի կամ Աբովյանի դեպքում, ՀՀ Քննչական կոմիտեն պարտավոր է համարժեք արձագանքել Արծվաշենում տեղի ունեցող հանցագործություններին:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 147

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ
Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.