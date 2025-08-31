Վերջերս ադրբեջանցիները ցամաքեցրել են Արծվաշենի ջրանցքը

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի պաշտոնական Երևանի արձագանքը:
Եթե Հայաստանը նորմալ պետություն լիներ, ապա այս փաստով առնվազն պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնվեր: Եվ ոչ միայն այս փաստով:
Արծվաշենում քանդվել է սբ Հովհաննես եկեցեցին, Մուղնիխաչը: Հատուկ եմ նշում հենց այդ օբյեկտների անվանումները, քանզի Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցին, Մուղնիխաչն ու Արծվաշենի ջրանցքը, որպես «ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտներ» ընդգրկված են ՀՀ պաշտոնական փաստաթղթերում, մասնավորապես` ՀՀ Կառավարության 21.12.2006թ 1905-Ն և 02.04.2009թ 377-Ն որոշումներում: Դա նշանակում է, որ Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցին, Մուղնիխաչն ու Արծվաշենի ջրանցքը գտնվում են ՀՀ պաշտպանության ներքո: Ենթադրաբար` Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցին, Մուղնիխաչն ադրբեջանցիները քանդել են 90-ականներին:
Սակայն, դա ի՞նչ կապ ունի:
Չգիտեի՞ք: Դե, իմացեք:
Բացի դրանից` Արծվաշենի ջրանցքը հո վերջերս են ցամաքեցրել: Առավելագույնը` 1-2 ամիս առաջ:
Ի՞նչ կլինի, եթե անհայտ անձինք քանդեն Երևանի սբ Սարգիս եկեղեցին: Իհարկե, քրեական վարույթ կնախաձեռնվի, ենթադրյալ հանցագործների որոնում կհայտարարվի: Իսկ, եթե վերջիններիս երկար ժամանակ չգտնեն, ապա քրեական վարույթը ժամանակավորապես կկասեցվի մինչև հանցագործների հայտնաբերումը:
Հիմա, ի՞նչ տարբերություն Երևանի սբ Սարգիս և Արծվաշենի սբ Հովհաննես եկեղեցիների կարգավիճակի միջև: Կամ` կարգավիճակային ի՞նչ տարբերություն Հրազդանի և Արծվաշենի ջրանցքների միջև: Երկու դեպքում էլ գործում են ՀՀ Սահմանադրությունն ու օրենքները:
Այսինքն, այնպես, ինչպես Մեղրիի, Տաշիրի կամ Աբովյանի դեպքում, ՀՀ Քննչական կոմիտեն պարտավոր է համարժեք արձագանքել Արծվաշենում տեղի ունեցող հանցագործություններին:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ