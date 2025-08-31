Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Ժամանակի սլաքն այստեղ կանգ է առել նախնադարի ու միջնադարի միջակայքում

31.08.2025 | 11:35

Թերևս շատերը գիտեն, թե ինչի է հավասար 1+1-ը։

Բայց երբ Հայաստանում ես, ճիշտ պատասխանը գտնելը շատ բարդ է, անգամ` անկանխատեսելի։ Այն կարող է լինել 11 կամ 6, կարող է լինել 0,4 կամ 37, անգամ 183 կամ -51։

Այստեղ բանականությունը, տրամաբանությունը չի գործում, մարդկայինը վերացական ու անհասանելի մի ինչ-որ բան է։ Բնության օրենքներն անգամ անօրինական ու աբսուրդ են այստեղ։

Մի խոսքով` սա Հայաստանն է, որտեղ տականքը, հրեշը կուռք է, անմեղը, հրեշտակը` վնասարար ու ոսոխ, որտեղ ծնողը զավակին թշնամու երախն է նետում, որ ինքը ապրի, համբուրում է որդուն սպանողի ձեռքն ու նրան երկար կյանք մաղթում, դաշնակցին թշնամի է դարձնում և քառատրոփ սլանում իրեն մշտապես ցեղասպանողի գիրկը։

Հետո, երբ վերջապես իր տխմարությունների, կատարած բազում սխալների համար պիտի պատասխան տա սեփական կյանքով, մեղադրում է բոլորին, բացի իրենից։

Ժամանակի սլաքն այստեղ կանգ է առել նախնադարի ու միջնադարի միջակայքում։

Սա Հայաստանն է։

Վարդգես ՕՎՅԱՆ

