Կարծում եմ՝ Իրանը ճիշտ ճանապարհին է

Գերմանիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Շվեդիան և
Իտալիան իրենց քաղաքացիներից պահանջել են անմիջապես լքել Իրանի տարածքը։
Սա իսկապես խոսում է այն մասին, որ այս երկրներն ունեն տեղեկություններ, որ ո՛չ միայն լարվելու է իրավիճակը տարածաշրջանում, այլև իրենց քաղաքացիների կյանքին կարող է իրական վտանգ սպառնալ։
Եվրոպական եռյակի կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերականգնման համատեքստում տպավորիչ էր նաև Իսրայելի ակտիվությունը։
Եվ կարծում եմ, որ Իրանը ճիշտ ճանապարհին է` արդիականացնելով իր պաշտպանական միջոցները, թեպետ, ժամանակը չափազանց քիչ է:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ