Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2025
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Նորություններ » Կարծում եմ՝ Իրանը ճիշտ ճանապարհին է

Կարծում եմ՝ Իրանը ճիշտ ճանապարհին է

Կարծում եմ՝ Իրանը ճիշտ ճանապարհին է
31.08.2025 | 11:54

Գերմանիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Շվեդիան և

Իտալիան իրենց քաղաքացիներից պահանջել են անմիջապես լքել Իրանի տարածքը։

Սա իսկապես խոսում է այն մասին, որ այս երկրներն ունեն տեղեկություններ, որ ո՛չ միայն լարվելու է իրավիճակը տարածաշրջանում, այլև իրենց քաղաքացիների կյանքին կարող է իրական վտանգ սպառնալ։

Եվրոպական եռյակի կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերականգնման համատեքստում տպավորիչ էր նաև Իսրայելի ակտիվությունը։

Եվ կարծում եմ, որ Իրանը ճիշտ ճանապարհին է` արդիականացնելով իր պաշտպանական միջոցները, թեպետ, ժամանակը չափազանց քիչ է:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 102

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ
Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.