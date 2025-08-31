Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2025
 
ՉԺՀ նախագահ Սի Ցզինփինի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն հաստատվել է խաղաղություն։ Ալիևը ժամանել է Չինաստան ՇՀԿ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Նա հավելել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղ օրակարգի շուրջ բանակցություններն ընթանում են երկկողմ ձևաչափով։               
 
Նորություններ » Արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով՝ ԿԳՄՍ-ն հասել է նրան, որ հուշահամալիրը մնա քանդված վիճակում

Արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով՝ ԿԳՄՍ-ն հասել է նրան, որ հուշահամալիրը մնա քանդված վիճակում

Արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով՝ ԿԳՄՍ-ն հասել է նրան, որ հուշահամալիրը մնա քանդված վիճակում
31.08.2025 | 15:13

Ի՞նչ է տեղի ունեցել իրականում:

Այն, ինչի մասով, գոնե ես, կասկած չունեի, երբ Ծիծեռնակաբերդի համալիրը տեսա ավիրված վիճակում և տարածեցի լուսանկարները:

«Բիդեք» ընկերությունը շահել է ԿԳՄՍ-ի կողմից հայտարարված մրցույթը՝ 350 միլիոն դրամ գումարի դիմաց վերանորոգելու Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը:

Սկսելով քանդման աշխատանքները, սակայն, ԿԳՄՍ շինվարչությունը հայտնել է ընկերությանը, որ պայմանագիրը կկնքվի պայմանավորված գումարից մոտ 130 միլիոն դրամով պակաս, ինչի արդյունքում էլ «Բիդեքը» կանգնեցրել է աշխատանքները, հրաժարվել է շինհրապարակում տեղադրել իր ցուցանակը: Ըստ տեղեկությունների՝ մոտ 6 ամիս է արդեն, ինչ կանգնեցված են թե՛ քանդման, թե՛ վերանորոգման աշխատանքները:

Եզրահանգում. ԿԳՄՍ-ն, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով, հասել է նրան, որ հուշահամալիրը մնա քանդված և անփառունակ վիճակում, իսկ դրա վերանորոգումը՝ օդում կախված՝ անհայտ ժամկետներով:

Հ.Գ.

«Հայրենասիրությունը կեղծ կատեգորիա է». Ժաննա Անդրեասյան:

Տվյալ տիկնոջ համար, անկասկած, ծանրակշիռ կատեգորիա է թշնամասիրությունն ու թրքասիրությունը:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 139

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ
Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.