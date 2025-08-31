Արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով՝ ԿԳՄՍ-ն հասել է նրան, որ հուշահամալիրը մնա քանդված վիճակում

Ի՞նչ է տեղի ունեցել իրականում:
Այն, ինչի մասով, գոնե ես, կասկած չունեի, երբ Ծիծեռնակաբերդի համալիրը տեսա ավիրված վիճակում և տարածեցի լուսանկարները:
«Բիդեք» ընկերությունը շահել է ԿԳՄՍ-ի կողմից հայտարարված մրցույթը՝ 350 միլիոն դրամ գումարի դիմաց վերանորոգելու Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը:
Սկսելով քանդման աշխատանքները, սակայն, ԿԳՄՍ շինվարչությունը հայտնել է ընկերությանը, որ պայմանագիրը կկնքվի պայմանավորված գումարից մոտ 130 միլիոն դրամով պակաս, ինչի արդյունքում էլ «Բիդեքը» կանգնեցրել է աշխատանքները, հրաժարվել է շինհրապարակում տեղադրել իր ցուցանակը: Ըստ տեղեկությունների՝ մոտ 6 ամիս է արդեն, ինչ կանգնեցված են թե՛ քանդման, թե՛ վերանորոգման աշխատանքները:
Եզրահանգում. ԿԳՄՍ-ն, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով, հասել է նրան, որ հուշահամալիրը մնա քանդված և անփառունակ վիճակում, իսկ դրա վերանորոգումը՝ օդում կախված՝ անհայտ ժամկետներով:
Հ.Գ.
«Հայրենասիրությունը կեղծ կատեգորիա է». Ժաննա Անդրեասյան:
Տվյալ տիկնոջ համար, անկասկած, ծանրակշիռ կատեգորիա է թշնամասիրությունն ու թրքասիրությունը:
Էլիզա Առաքելյան