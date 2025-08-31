Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2025
 
ՉԺՀ նախագահ Սի Ցզինփինի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն հաստատվել է խաղաղություն։ Ալիևը ժամանել է Չինաստան ՇՀԿ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Նա հավելել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղ օրակարգի շուրջ բանակցություններն ընթանում են երկկողմ ձևաչափով։               
 
Նորություններ » Արտաքին քաղաքականությունն ավելի անլրջացնել ուղղակի հնարավոր չէ

Արտաքին քաղաքականությունն ավելի անլրջացնել ուղղակի հնարավոր չէ

Արտաքին քաղաքականությունն ավելի անլրջացնել ուղղակի հնարավոր չէ
31.08.2025 | 16:01

Փոքր երկրների համար արտաքին քաղաքականությունը գերակա նշանակություն ունի ներքին քաղաքական զարգացումների համար։ Այլ կերպ ասած` ներքին բովանդակությունը արտաքին հարաբերությունների հայելային արտացոլանքն է։

Տեսեք՝ մի քանի օր առաջ, շատ «պատահական զուգադիպությամբ», Նիկոլը՝ Հայաստանում, Ալիևը` Ադրբեջանում հայտարարում էին, թե Բայդենի ամերիկյան վարչակազմը անհուսալի էր, իսկ այ Թրամփը Նոբելյան մրցանակի արժանի պետական գործիչ է։ Այսօր Հաջիևն ու Նիկոլը Չինաստանում «իրարից անկախ» Սիին համոզում են, որ Սյունիքով անցնող «Թրամփի ճանապարհը» Չինաստանը Եվրոպային կապող կարևոր հանգույց պետք է դառնա։

Արտաքին քաղաքականությունն ավելի անլրջացնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ոնց որ շանը կապես հավաբնի մուտքի մոտ ու աղվեսին համոզես, թե հավերը քո համար ենք պահում։

Ու հենց էս անլրջությունն է, որ պրոյեկտվում է ներքին կյանքի վրա և, կեղծ սպասումներ իմիտացնելուց բացի, իրական արդյունք չի ապահովում։

Գարեգին Պետրոսյան

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանն իր սահմանի մոտով անցնող «Բաքու-Ջեյհանի» անվտանգությամբ ավելի շատ էր մտահոգված, քան՝ նույն Ադրբեջանը

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն Ադրբեջանի հարցում պետք է ուղղված լիներ էներգառեսուրսների փոխադրման ուղիներից վերջինիս զրկելուն։ Արևմտյան որևէ խոշոր նավթագազային ընկերություն էական ներդրում չէր կատարի Ադրբեջանում, եթե Իրանը և Ռուսաստանը շրջանցող էներգառեսուրսների փոխադրման այլընտրանքային ուղիներ չունենար Ադրբեջանը...

Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ
Հավաքում է իրերն ու օգոստափառ վեհությամբ լքում մեզ

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
