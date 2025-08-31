Փոքր երկրների համար արտաքին քաղաքականությունը գերակա նշանակություն ունի ներքին քաղաքական զարգացումների համար։ Այլ կերպ ասած` ներքին բովանդակությունը արտաքին հարաբերությունների հայելային արտացոլանքն է։
Տեսեք՝ մի քանի օր առաջ, շատ «պատահական զուգադիպությամբ», Նիկոլը՝ Հայաստանում, Ալիևը` Ադրբեջանում հայտարարում էին, թե Բայդենի ամերիկյան վարչակազմը անհուսալի էր, իսկ այ Թրամփը Նոբելյան մրցանակի արժանի պետական գործիչ է։ Այսօր Հաջիևն ու Նիկոլը Չինաստանում «իրարից անկախ» Սիին համոզում են, որ Սյունիքով անցնող «Թրամփի ճանապարհը» Չինաստանը Եվրոպային կապող կարևոր հանգույց պետք է դառնա։
Արտաքին քաղաքականությունն ավելի անլրջացնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ոնց որ շանը կապես հավաբնի մուտքի մոտ ու աղվեսին համոզես, թե հավերը քո համար ենք պահում։
Ու հենց էս անլրջությունն է, որ պրոյեկտվում է ներքին կյանքի վրա և, կեղծ սպասումներ իմիտացնելուց բացի, իրական արդյունք չի ապահովում։
Գարեգին Պետրոսյան