ՉԺՀ նախագահ Սի Ցզինփինի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն հաստատվել է խաղաղություն։ Ալիևը ժամանել է Չինաստան ՇՀԿ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Նա հավելել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղ օրակարգի շուրջ բանակցություններն ընթանում են երկկողմ ձևաչափով։               
 
Միասնության հանրահավաք

Միասնության հանրահավաք
01.09.2025

1991թ․ սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած պատգամավորների մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհրդի համատեղ նիստում հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։

ԼՂԻՄ-ը Շահումյանի շրջանի հետ միասին ինքնորոշվեց և խորհրդային օրենսդրությանը համապատասխան տարանջատվեց ԽՍՀՄ-ից, որպես անկախ պետություն, նախքան Ադրբեջանի անկախացումը։

Հետևաբար այս պարագայում գերակա էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, քանի որ Արցախը երբևէ չէր եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում, ըստ այդմ կիրառելի չէր տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։

Արցախի հիմնահարցը պարզապես տարածքային վեճ չէր, այն անկախության և ինքնորոշման, գաղափարի ու հայրենիքի համար մղվող պայքար էր, որի համար իրենց կյանքը զոհեցին հազարավոր հայորդիներ։

Նրանց վառ հիշատակի համար, արտաքին աշխարհին, ինչու չէ նաև որոշ ներքին ապերախտների ցույց տալու համար Արցախի անկախության նշանակությունը, սեպտեմբերի 2-ին ժ․18։30-ին ես կլինեմ Ազատության հրապարակում կայանալիք Միասնության հանրահավաքին։

Դավիթ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

