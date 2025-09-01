Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.09.2025
 
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
Նորություններ » Խաբումին, խաբումին ու խաբում

Խաբումին, խաբումին ու խաբում

Խաբումին, խաբումին ու խաբում
01.09.2025 | 11:15

Լրագրողը նիկոլին հարց է տալիս, մի ուրիշ լրագրող էլ արարատ միրզոյանին է հարց տալիս, թե Տրամպի միջնորդությամբ ձևավորված Զանգեզուրյան միջանցքում հայ մաքսավորը ադրբեջանական բեռները ստուգման ենթարկելու՞ է, թե՞ ոչ...

Խոսում են, խոսում, իբր պատասխանում են, խոսում են սահմանազատումից, սարից ու ձորից, բայց կոնկրետ հարցին չեն պատասխանում։

Ճիշտը Ալիևն է, որ ասում է, ադրբեջանցին, հետևապես նաև ադրբեջանական բեռները հայի երես չեն տեսնելու: Լսու՞մ եք, ասում ա, հայի երես չեն տեսնելու...

Էլ ու՞ր մնացին ինքնիշխանությունը, ամրագրված սահմանները, պետական սուվերենությունը:

ՈՒ՞ր, ու՞ր...

Ընդամենը հող ենք տալիս, հող, ուրիշ ոչինչ, տարածք` 42 կիլումետր երկարությամբ և 6 կիլոմետր լայնությամբ, առանց մի կրակոցի:

Փոխարենը մեզ թույլ կտան խաղաղ ապրելու, որ հնարավորություն ունենանք, ազատ ու անկախ լիզելու թուրքի ոտքերը:

31.08.2025թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 193

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ժամանակն է մշակելու ՇՀԿ ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր

ժամանակն է մշակելու ՇՀԿ ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր

Չինաստանի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և մյուս երկրների ղեկավարների ՇՀԿ գագաթնաժողովում հնչեցին ելույթներ, որոնցից եկող կարևոր ուղերձներն անհնար է անտեսել ՀՀ արտաքին քաղաքականության ստրատեգիան և տակտիկան մշակելիս:
1. ՇՀԿ-ն արդեն գտնվում է զարգացման այնպիսի մակարդակի վրա, որ ժամանակն է մշակելու նաև ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչքան էլ հիմա նվնվանք, հաստատ եմ ասում՝ մենք գիտեինք, որ երջանիկ ենք
Ինչքան էլ հիմա նվնվանք, հաստատ եմ ասում՝ մենք գիտեինք, որ երջանիկ ենք

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.