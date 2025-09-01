Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
«Քո հավատը քեզ փրկեց»

«Քո հավատը քեզ փրկեց»
01.09.2025 | 11:56

«Պետրոսն սկսեց նրան ասել. «Ահավասիկ մենք թողել ենք ամեն բան և

եկել ենք քո հետևից¦: Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում

ձեզ, չկա մեկը, որ թողած լինի տուն, կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր,

կամ մայր, կամ որդիներ, կամ ագարակներ ինձ համար կամ Ավետարանի

համար և այժմ, այս ժամանակի մեջ հարյուրապատիկը չստանա՝ տներ և

եղբայրներ և քույրեր և մայրեր և որդիներ և ագարակներ՝ հալածանքներ

կրելով հանդերձ, և այն աշխարհում, որ գալու է՝ հավիտենական կյանք»:

(Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-ից):

Իմ մեծ նեղությունների տարիներին ինձ մայրություն արեցին և

այժմ էլ անում են Հայոց նշանավոր հավատացյալ տիկնայք` կերակրեցին

ու հագցրեցին, քրիստոնեական համ ու հոտով թիկունք դարձան իրենց

աղոթքներով: Սա արդեն Տիրոջ խոստման հրաշքներից էր, որի համար փառք

Նրան, ամենայն ժամ:

Այդ նշանավոր Հայոց տիկնացից է Էմմա Գյուրջյանը, ում հավատի

կենարար, հստակ ու ամիջական վկայությունների «Քո հավատը քեզ փրկեց»

գիրքն այսօր արդեն ընթերցողի սեղանին է:

Մի քանի օրինակ բերենք մեր հավատն ավելացնող ու կայունացնող, մեզ

հոգևորապես սթափեցնող ու զգոնացնող այս ուսանելի գրքից.

- Փողոցում մի կատաղած շուն հարձակվում է անցորդներից մեկի վրա:

Եվ անցորդի վիճակը վատ կվերջանար, եթե շունը մոտեցող տիկին Էմմային

տեսնելով չհարձակվեր այժմ էլ` տիկնոջ վրա: Էմմա մայրիկը կանչում է

Քրիստոս Աստծո օգնությունը և շունը ակնթարթորեն տկարանում ու նվվալով

վախեցած ետ է քաշվում:

Շատ փորձանքներից ազատված պիտի լինեինք, եթե ժամանակին

կանչեինք Քրիստոս Աստծո օգնությունը: Այդ է ուսուցանում մեզ այս լավ

գիրքը: Այս վկայությունը ինձ երկու դաժան փորձություն հիշեցրեց ցուրտ

ու մութ տարիներից. Սովետաշենի աղբանոցների մոտ քաղցած շների

ոհմակը կերել էր մի անցորդի, իսկ մի քանի տարի անց` շների ոհմակը

Սարի թաղում մեկին հոշոտեց: Ճակատագիր էր, թե ինչ, այդ դեպքերից մեկ

երկու օր անց այս ոհմակների կողքով ստիպված եղա անցնել: Մի դեպքում`

քրոջս տնից էի ոտքով երեկոյան վերադառնում, որովհետև տրանսպորտ

չկար: Եվ Քրիստոսից մտքիս մեջ օգնություն աղաղակելով մոտենում էի

ոհմակին: Ոհմակը նայում էր ինձ ու ասես խորհրդակցում: Աստծո հրեշտակը

սարսափ առաջացրեց ոհմակի մեջ և նրանք վերին հրամանով շուռ եկան ու

փախան: Մյուս դեպքում ձմռան մի գիշեր, գրեթե լուսադեմին աշխատանքից

Սարի թաղի իմ վարձով կացարանը վերադառնալիս, անկյունադարձին դեմ

դուրս եկա մի քանի օր առաջ մարդ հոշոտած շների մեծ խմբին: Կանչեցի

Քրիստոսի անունը ու քայլեցի: Աստծո հրեշտակը շշմեցրել էր նրանց ու

պլշած ինձ էին նայում ու ես նրանց կողքով անվնաս անցա: Խոստովանեմ,

որ երկու դեպքում էլ լավ վախենում էի, բայց երկու դեպքում էլ ետդարձի

տարբերակ չունեի: Փառք Քրիստոսին, որ ակնթարթորեն հասավ իմ աղոթք

աղաղակին ու ազատեց:

-Էմմա մայրիկը շարունակ աղոթում է իր զավակների համար: Եվ ահա

նրա որդիներից Մորիսը Երկրաշարժի նախորդ օրը ավարտում է Սպիտակ

քաղաքի մի սրճարանի ձևավորումը: Առավոտյան սրճարանի շքեղ բացումն

էր նախատեսված, որդին ամենանշանավոր հյուրն էր այդ հանդեսում: Բայց

մոր աղոթքի շնորհիվ առավոտ վաղ Մորիսը շտապում է հեռանալ կործանվող

քաղաքից. բացման տոնահանդեսին հավաքված նրա բոլոր ծանոթները

մի քանի ժամ անց զոհվում են: Ճշմարիտ որ` փառք հավատացյալներիս

աղոթքները լսող Քրիստոսին: Ամեն:

Հարևանը ծրագրում է իր բնակարանը բարելավել- մեծացնել. արդյունքում

փակելով աստիճանահարթակի պատուհանը, որով աստիճաններն էին

լուսավորվում: Ստացվում էր, որ խարխափելով պիտի աստիճաններից

օգտվեին: Քրիստոսին ուղղված Էմմա մայրիկի զորավոր աղոթքի շնորհիվ,

առավոտյան հարևանը լրիվ այլ մարդ դարձած, ասում է. «Տիկին Էմմա, ես

ձեր լույսը չեմ կտրի, իմ բնակարանը հերիք է ինձ»:

Ես կուզենայի աղոթող հայ այս ընտիր տիկնոջ ձեռքով եղած

վկայություններ էլի բերել, որ նրա կյանքում բազմաթիվներով կան, իսկ այս

գրքում, ցավոք, չկան: Մի շարք անգամներ ծանր վիճակների մեջ հայտնվելով

ես ազատվեցի Էմմա Գյուրջյանի, մայր Էմմայի աղոթքների շնորհիվ: Իսկ

մի անգամ մարդ գայլերը արդեն ուր որ է հոշոտելու էին ինձ: Սրտիս մեջ

ձայն լսեցի թե, առանց հապաղելու տիկին Էմմային լուր տուր, նրա աղոթքը

կազատի քեզ: Զանգեցի տիկնոջ դստերը` Գայանեին, և րոպեներ անց մարդ

գայլերը Էմմա մայրիկի աղոթքից ապուշ կտրած դեմքերով ու Աստծո այդտեղ

հայտնված հրեշտակից ցայտնոտային վախ զգալով` շտապեցին փախչելու

նման հեռանալ: Փա՜ռք Քրիստոսին: Եվ Աստված մեր աղոթքներով էլ օրհնի

Էմմա Գյուրջյանին` իր նեղության պահերին` նույն կերպ և ավելին էլ նրան

օգնության հասնելով: Ամեն:

Հավատով կայացած բազմաթիվ գեղեցիկ հաղթանակների պտուղներ

կան այս գրքում, որ բարի բան կանեինք` ընկերակից դարձնել մեզ, քանի

որ կենդանի վկայության օրինակները զորավորում են մեր հավատը և մեր

կյանքը դարձնում առավել իմաստալից, մեր հոգին լցնում Աստծո մարդասեր

գործերի համար` փառաբանությամբ:

«Հավատքն այն հեռագրական թելն է, որի միջոցով ճամփորդում են

մեր աղոթքներն այնքան արագ, որ Աստծո սիրալիր պատգամները հասնում

են մեզ նույնիսկ այն պահին, երբ մենք դեռ աղոթում ենք»,- գրում է Էմմա

Գյուրջյանը: Ավելացնենք, որ Էմմա Գյուրջյանը թե Աստծո բնությանն է լավ

ծանոթ, թե արդարությանն ու իրավունքին. ավարտել է գյուղինստիտուտի

այգեգործականը, սակայն Աստծո կամոք 33 տարի աշխատել է Ներքին

գործերի նախարարությունում, արժանացել կապիտանի բարձր կոչմանը:

Հանապազորդ հացի պես անհրաժեշտ նման լավ ու կենդանի հավատի

գիրք հրատարակելու համար օրհնենք Մայր Աթոռին, որովհետև մեր կողքին

ապրող մարդկանց հավատի վկայարանները կենդանի սնունդ են մեր

հավատի աճման համար: Որովհետև որքան լավ հավատանք, այնքան ավելի

լավ հայրենիք կունենանք` Քրիստոսի պահպանության հովանու տակ:

Մաքսիմ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

Հ․Գ․

Գրքի մասին գրելիս, Քրիստոսի սիրելիներից՝ մայր Էմման, այս աշխարհում էր։

Նրա աղոթքներով սնված Բորիս Եղիազարյան որդին՝ դարձավ միջազգային ճանաչում ունեցող նկարիչ։ Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բեմում հաստատված Տիրամոր նկարը նրա նվերն է։

Իսկ դուստրը՝ Գայանեն, մոր նման հասվեհաս էր հավատացյալ միջավայրին։

Համացանցում լայն տարածում գտած ՄՈՐ ԱՂՈԹՔ-ի փոխադրության հեղինակը Գայանե քույրն է։ Անշուշտ նկատի է ունեցել նաև՝ Էմմա մայրիկին։

Աստված Հոգուն մխիթարի։

