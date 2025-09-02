Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
«Սևահոգի պարոնի ձեռքում մտրակ դարձած տհաս պատանուն մեզ մնում է միայն երջանկություն մաղթել»

01.09.2025 | 21:53

Ոչ անհայտ Տարոն Չախոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել ու գրել.

«Երբ կաթողիկոսի աթոռը զբաղեցրած անձը «քեշ» փողով ծախվող է, կարելի է հետը հանդիպել «բոթասներով» ու դեմը նստել «չռված»։

Լավ է՝ լողազգեստով չեն գնացել հանդիպման, թե չէ Կտրիճը ստիպված ընդունելու էր»:

Անկիրթ երիտասարդին պատասխանում է Գորիսի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր ԱՀԱՐՈՆ քահանա ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆԸ:

- Հոգևոր բորոտների աչքերը կազմ ու պատրաստ են ուրիշներին զրպարտելու, մինչդեռ իրենց ներսը լի է մեռելոտի աղբ ու մեղքով:

Նրանք անգամ չեն երկյուղում Աստուծո օծյալի դեմ վայրահաչելուց:

Ինչ-որ մռայլադեմ ու սևահոգի պարոնի ձեռքում մտրակ դարձած տհաս պատանուն մեզ մնում է միայն երջանկություն մաղթել, ինչպես հայտնի առակն է ասում:

Մի երիտասարդ զինվորական ձիով գնում է:

Ճանապահի եզրին նստած մուրացկանին տեսնելով՝ հարվածում է:

Մուրացկանը ձիավորի հետեւից բացականչում է.

- Երջանի՛կ եղիր:

Հավաքված մարդիկ՝ զարմացած եղելությունից, մուրացկանին ասում են ծաղրական հեգնանքով.

-Նա քեզ մտրակով հարվածեց, իսկ դու նրան երջանկություն ես մաղթում:

Մուրացկանը պատասխանում է.

- Եթե նա երջանիկ լիներ, ինձ չէր հարվածի:

Այսքանն առ այս:

Տարածաշրջանային

ժամանակն է մշակելու ՇՀԿ ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր

Չինաստանի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և մյուս երկրների ղեկավարների ՇՀԿ գագաթնաժողովում հնչեցին ելույթներ, որոնցից եկող կարևոր ուղերձներն անհնար է անտեսել ՀՀ արտաքին քաղաքականության ստրատեգիան և տակտիկան մշակելիս:
1. ՇՀԿ-ն արդեն գտնվում է զարգացման այնպիսի մակարդակի վրա, որ ժամանակն է մշակելու նաև ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչքան էլ հիմա նվնվանք, հաստատ եմ ասում՝ մենք գիտեինք, որ երջանիկ ենք
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
