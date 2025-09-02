Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
Ինչի՞ վրա է հրճվում Հայաստանից Չինաստան հասած իշխանական զույգը

Ինչի՞ վրա է հրճվում Հայաստանից Չինաստան հասած իշխանական զույգը
02.09.2025 | 12:08

Նույնիսկ եթե պարտադիր է մեր դարավոր թշնամիների հետ հանդիպելը, համաձայնությունների գնալն ու հարաբերություններ հաստատելը, նրանց հետ ջերմ ու սիրալիր լինելը ոչ մի պրոտոկոլով պահանջված չէ եւ պարտադիր չէ։

Երեկվանից ողջ համացանցը ողողված է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի՝ ժպտադեմ, երջանիկ լուսանկարներով, հարեւան երկու երկրների ղեկավարների եւ նրանց տիկնանց հետ հանդիպումներից։ Հայ մարդիկ, որոնք դեռ չեն մոռացել պատերազմներն ու մեր կորուստները, Արցախի հայաթափումն ու այդ զույգերի` մեզ պատճառված ցավը, մարդիկ, որոնք պարբերաբար ադրբեջանական լրատվականներում տեսնում են, թե ինչքան են ծերացել, ինչ տառապած տեսք ունեն Բաքվում դատվող մեր հայրենակիցները, մարդիկ, որոնք մեծ զայրույթ են ապրում, երբ Ադրբեջանի նախագահը վիրավորում է հայի ինքնությունը, ծաղրում Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանն անվանում է Արեւմտյան Ադրբեջան եւ չի թաքցնում Հայաստանը ոչնչացնելու իր նենգ ծրագիրը...ոչ մի կերպ չեն հասկանում, թե ինչպես կարելի է այդպես ջերմ ժպտալ այդ հրեշներին, երջանկությունից նվաղած դեմքով լուսանկարվել դրանց հետ՝ կարծես դրանց մահաբեր տանդեմը չի 5 հազար տղայի կյանք խլել մեզնից եւ մեր հողերին տիրացել։ Եթե Ալիեւն ու Էրդողանը հռհռում են՝ նրանք դրա համար հիմնավոր պատճառ ունեն՝ հաղթել են, զավթել են Արցախը, ինչ նպատակ դրել են իրենց առաջ` անշեղորեն հասնում են, փորձելով անշրջելի դարձնել իրենց հաղթանակները։ Իսկ ինչի՞ վրա է հրճվում Հայաստանից Չինաստան հասած իշխանական զույգը, ի՞նչն է նրանց այդպես հաճույք պատճառում, որ այդքան ուրախ ժպտում են՝ խոցելով յուրաքանչյուր հայի արժանապատվությունն ու վիրավորելով ինքնասիրությունը։

Արմինե ՕՀԱՆՅԱՆ

