Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
Քրդերին հակակշիռ ստեղծելու նպատակով

02.09.2025 | 12:23

Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն քննարկել 3 միլիոն ույղուրների վերաբնակեցումը Թուրքիայում։

Առաջին հայացքից տարօրինակ է, որ Թուրքիան համաձայնում է, իսկ իրականում, Թուրքիան գնալով սկսում է բախվել ժողովրդական խնդիրների` քրդերի հետ մրցակցության մեջ, հետևաբար Էրդողանը փորձում է ույղուրների միջոցով դիմակայել քրդերի հնարավոր մեծամասնություն դառնալու սցենարին, միաժամանակ ստեղծել հակակշիռ քրդական տարրին, ինչպես ժամանակին հայկական նահանգներն էին քրդերով բնակեցվում՝ հայերին հակակշիռ ստեղծելու նպատակով։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

