02.09.2025
 
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
Մարդիկ դեռ հույս ունեն, որ թշնամին հրաժարվելու է իր նպատակներից

02.09.2025 | 13:10

Մեռանք ասելով, որ Ալիևը Վաշինգտոնում ընդամենը ստացավ Սյունիքով անցնող ճանապարհի նկատմամբ իրավաբանական հավակնություններ, իսկ հետո դրանք աստիճանաբար մեծանալու են` վերածվելով արտատարածքային միջանցքի։

Էլ միջազգային ու ներպետական հարթակ չկա, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի բոլոր մակարդակների պաշտոնյաները «զանգեզուրյան միջանցք» չգովազդեն և տերմինը միջազգային բառապաշար չներմուծեն։

Ցավոք, այնպես են խաբել մեր ժողովրդի մի մասին, որ մարդիկ դեռ հույս ունեն, որ թշնամին հրաժարվելու է իր նպատակներից, բայց թշնամին լավ պլանավորված փորձում է մեր ամրոցը ներսից պայթեցնել...

ՇՀԿ գագաթնաժողովի ընդլայնված նիստին ի պատասխան Ալիեւի միջանցքային հայտարարության, Նիկոլն ասել է.

«...Ուզում եմ գործընկերներին տեղյակ պահել նաև, որ, մասնավորապես, Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործվող բառապաշարը մեր կողմից չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը մենք համաձայնեցրել ենք Վաշինգտոնում, մանավանդ որ այդ համաձայնությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կիրականացնեն հաղորդակցության ներդրումային ծրագիրը, որը կոչվում է «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման»։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Չինաստանի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և մյուս երկրների ղեկավարների ՇՀԿ գագաթնաժողովում հնչեցին ելույթներ, որոնցից եկող կարևոր ուղերձներն անհնար է անտեսել ՀՀ արտաքին քաղաքականության ստրատեգիան և տակտիկան մշակելիս:
1. ՇՀԿ-ն արդեն գտնվում է զարգացման այնպիսի մակարդակի վրա, որ ժամանակն է մշակելու նաև ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր...

