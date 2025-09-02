Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
Ոգեշարժիչ դառնալու պարտքը
02.09.2025 | 13:24

Մենք ազգովի ենք կերտել Արցախի Հանրապետությունը՝ մեր հավաքական լավագույն վարքագծով: Ազգովի էլ կորցրել ենք Արցախի Հանրապետությունը՝ մեր հավաքական վատագույն վարքագծով:

Լավը հիշելու կարողությունն ավելի կարևոր ու հրատապ է, քան վատի վրա սևեռվելն ու հուսաթափ սպասելը: Անկասկած, մենք հիանալի հիշում ենք մեր կերտածը, գիտենք՝ հանուն ինչի ենք սխրագործել ու զոհողությունների գնացել: Մնում է վերգտնել մեր լավագույն վարքագիծը, որ կրկին հայեցի ու ազատ Արցախ ունենանք, որ արցախցիները, հայրենի հողի վրա գտնվելով՝ դարձյալ լինեն Հայաստանի հետ հարազատ եղբայրությամբ միավորված, այլ ոչ թե Հայաստանում գտնվեն լռված ու խեղճացած, խղճահարության, անտարբերության ու ատելության ծուղակում: Մենք վերստին հայ ժողովրդի սիրելին, ընդօրինակելին ու ոգեշարժիչը դառնալու պարտքն ունենք:

Մեզ նորից երազելու ուժն է պետք, կրկին պայքարելու կորովը: Այդ ամենը մեր ներսում է, մեր ոգու ու արյան մեջ:

Շնորհավոր օրդ, Արցախի Հանրապետություն:

Մենք ապրում ենք քո վերածնության իրական հույսով:

Դու կլինես այն, ինչ կլինենք մենք:

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ժամանակն է մշակելու ՇՀԿ ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր

Չինաստանի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և մյուս երկրների ղեկավարների ՇՀԿ գագաթնաժողովում հնչեցին ելույթներ, որոնցից եկող կարևոր ուղերձներն անհնար է անտեսել ՀՀ արտաքին քաղաքականության ստրատեգիան և տակտիկան մշակելիս:
1. ՇՀԿ-ն արդեն գտնվում է զարգացման այնպիսի մակարդակի վրա, որ ժամանակն է մշակելու նաև ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր...

Ինչքան էլ հիմա նվնվանք, հաստատ եմ ասում՝ մենք գիտեինք, որ երջանիկ ենք

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
