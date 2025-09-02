Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.09.2025
 
Նորություններ » Արցախի ոչնչացումը համաձայնեցված էր մեծ տերությունների միջև

02.09.2025 | 13:43

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը, մասնակից պետությունների ծափահարությունների ներքո, ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Արցախի ոչնչացումը, մինչև վերջին մանրուքը, համաձայնեցված էր մեծ տերությունների միջև։

Այդ կառույցը եղել է ընդամենը ֆիկցիա, խաբկանք՝ հայերին խաղաղության պատրանքներով մոլորեցնելու համար։ Մինչդեռ հարցին նախատեսված էր տալ ռազմական և նույնիսկ ցեղասպանական լուծում՝ հօգուտ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։

Այժմ Մինսկի խմբի անդամ պետությունները և ԵԱՀԿ-ն ծափահարում են 08․08․2025-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագրերին։ Ինչպես հայերին խաբեցին 1992-ին՝ ստեղծելով Մինսկի ոչ ու փուչ դիվանագիտական հարթակը, նույն կերպ խաբում են նաև այսօր։ Իրականում, այդ համաձայնագրերի տեսքով գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԻ հետ։ ՀՀ գոյությունն այժմ վտանգված է ավելի, քան երբևէ։

Եվ եթե դեպի կործանում տանող այս երթը չկասեցվի, ապա հաջորդ բուռն ծափահարությունները կհնչեն արդեն Հայաստանի վերացման առիթով։

Արմեն Այվազյան

Մեկնաբանություններ

