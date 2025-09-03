Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իշաք Դարը «X» սոցիալական ցանցում հրապարակում է արել՝ կապված Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։ «Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ աշխատել՝ տարբեր, այդ թվում տնտեսության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներում, երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման համար»,- գրել է Պակիստանի ԱԳ նախարարը։               
 
Հայաստանի համար մեծ քաղաքականությունն այսօր գործում է «ծաղրածուական» իմպուլսների տրամաբանությամբ

02.09.2025 | 19:08

Ս.թ. օգոստոսի 31-ին Չինաստանում Հայաստանը և Պակիստանը ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համատեղ կոմյունիկե։ Սակայն, արդեն հաջորդ իսկ օրը, Պակիստանը արգելափակում է Հայաստանի դիմումը ՇՀԿ-ին անդամակցելու հարցում։

Այսօր Հնդկաստանը, նույն տրամաբանությամբ փակում է դուռը Ադրբեջանի դիմաց՝ մերժելով ՇՀԿ-ին միանալու նրա հայտը։

Արդյունքում ստացվում է դիվանագիտական յուրօրինակ շղթա՝ որտեղ ՀՀ-ն իր հավիտենական թշնամիների (Թուրքիա, Պակիստան, Ադրբեջան) հետ «դիվանագիտական հումորի» դաշտում է հայտնվում։ Դիտողին մնում է միայն ժպտալ, հասկանալով, որ ՀՀ-ի համար մեծ քաղաքականությունը գործում է «ծաղրածուական» իմպուլսների տրամաբանությամբ։

Գրիգոր Գրիգորյան

