Հայաստանի համար մեծ քաղաքականությունն այսօր գործում է «ծաղրածուական» իմպուլսների տրամաբանությամբ

Ս.թ. օգոստոսի 31-ին Չինաստանում Հայաստանը և Պակիստանը ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համատեղ կոմյունիկե։ Սակայն, արդեն հաջորդ իսկ օրը, Պակիստանը արգելափակում է Հայաստանի դիմումը ՇՀԿ-ին անդամակցելու հարցում։
Այսօր Հնդկաստանը, նույն տրամաբանությամբ փակում է դուռը Ադրբեջանի դիմաց՝ մերժելով ՇՀԿ-ին միանալու նրա հայտը։
Արդյունքում ստացվում է դիվանագիտական յուրօրինակ շղթա՝ որտեղ ՀՀ-ն իր հավիտենական թշնամիների (Թուրքիա, Պակիստան, Ադրբեջան) հետ «դիվանագիտական հումորի» դաշտում է հայտնվում։ Դիտողին մնում է միայն ժպտալ, հասկանալով, որ ՀՀ-ի համար մեծ քաղաքականությունը գործում է «ծաղրածուական» իմպուլսների տրամաբանությամբ։
Գրիգոր Գրիգորյան