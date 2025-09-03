Ապրեք անտեսանելի իրականության մեջ
02.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 3
- Տե՛ր Աստված, նեղյալների ու հոգնածների,
արի և փրկիր մեզ:
- Ես ձեր փրկիչն եմ Ես ձեզ փրկում եմ ոչ միայն մեղքի ծանրությունից, այլև` մտահոգության դառնությունից, թշվառությունից ու տառապանքից, թուլակամությունից ու սրտի ցավից: Այո, ձեր Փրկիչը:
Իմացեք, որ դուք ապրում եք անտեսի մեջ, այսինքն` իրական կյանքում:
Բարձրացրեք ձեր գլուխը երկրային նեղություններից և նայեք արքայության փառքին:
Անանցը խորհելով` ամեն օր էլ ավելի բարձրացրեք ձեր միտքը` տեսնելու համար երկնային իրականությունը: Խոսեք Ինձ հետ: կարոտով կապվեք Ինձ: Ձեր հանգիստը գտեք Ինձ մոտ: Բնակակից եղեք: Վերջ տվեք ձեր բեռները անհանգիստ երթով Ինձ բերելու, ապա նույն տենդագին փութով վերցնելու և ձեզ հետ կրկին ետ տանելու անմիտ սովորությանը:
Ոչ, այդպես մի արեք: Այլ բնակվեք Իմ մեջ: Իմ զորության ու պաշտպանության զգացումը ոչ մի րոպե մի’ կորցրեք: Ապահով ու հանգիստ եղեք այն մանկան պես, որ ամուր բռնել է մոր ձեռքը:
