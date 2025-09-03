Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Չինաստանում կայացած տոնական միջոցառումների ժամանակ «դավեր նյութելու» միտք չեն ունեցել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթը, Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել էր ԱՄՆ-ի դեմ «դավադրություն» պլանավորելու մեջ։               
 
Նորություններ » Արա, էս ու՞ր ենք ընկել, էս ու՞ր ենք ընկել

03.09.2025 | 11:33

Հայաստանի հանրապետությունը երբ կար` նիկոլը չկար:

նիկոլը եկավ և կորցրեցինք Արցախը, Ղափան տանող հսկայածավալ մի ճանապարհահատված, Սև լճի մերձակայքը, Ջերմուկին հարող բարձունքները, Գեղարքունիքի մի շարք դիրքեր, Տավուշի մարզի «սահմանազատված» հատվածները:

Վերջերս էլ Թրամփի միջնորդությամբ ստորագրված փաստաթղթով՝ 100 տարով, գրեթե ընդդմիշտ կորստյան է մատնվում այսպես կոչված «Զանգեզուրյան միջանցքը»:

Այսինքն մի տարածք, որ ընդգրկում է 42 կիլոմետր երկարություն և 6 կիլոմետր լայնություն։

Դա այն դեպքում, երբ գրեթե իր բոլոր ասուլիսներում ողորմելին հայտարարում էր` Զանգեզուրյան միջանցքը Հայաստանի հանրապետության համար կարմիր գիծ է, կարմիր գիծ է...

Հիմա նրա բորբոսնած ուղեղում ամեն ինչ կանաչել է` դառնալով կանա՜չ-կանա՜չ` բաց ճանապարհ թշնամու համար։

Եվ այս ամենից հետո լպիրշ, անամոթ, անպատկառ բերանը համարձակվում է հայտարարել`

- Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունի իմ շնորհիվ:

02. 09. 2025թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

