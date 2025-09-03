Մեր հաջորդ քայլը

Հաջորդ պարտադիր քայլը, որը պետք է իրականացվի, դա հասարակական վերահսկողություն իրականացնող և օրենքով չսահմանափակված գործառնություններ ունեցող խմբի ստեղծումն է՝ կանխելու համար վերանորոգման անվան տակ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի հետագա հոշոտումը:
Այս պահին առկա է նաև հուշահամալիրի համահեղինակ Սաշուր Քալաշյանի կարծիքն առ այն, որ աշխատանքները տարվել են խայտառակ ձևով ու դրանք իրականացնող ընկերությունը հուշարձանը վերականգնելու փորձ ու կարողություններ չի ունեցել (հղումը՝ Հ.Գ.-ում):
Խմբի նպատակն է լինելու.
ա) համագործակցելով հասարակական ու մասնագիտական մյուս խմբերի ու անհատների հետ՝ դադարեցնել հուշարձանի տարածքում իրականացվող քանդման աշխատանքները, որոնք որևէ աղերս չունեն վերականգման հետ:
բ) Հուշարձանը բերել նախնական տեսքի և հատուցել հասցված վնասը, պարզել ԿԳՄՍ նախարարության ու Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրինության պատասխանատվության չափը:
գ) Աջակցել Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի վերականգման աշխատանքների համար նոր մասնագիտական-փորձագիտական խմբի ձևավորմանը:
դ) Հանրային վերահսկողություն իրականացնող խումբը յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի և շաբաթ օրերին տեսչական այց է կատարելու հուշահամալիրի տարածք՝ տեղում մշտադիտարկում իրականացնելու և հանրությանն իրավիճակի մասին տեղեկացնելու համար:
Խնդրում եմ առաջարկել թեկնածուներ՝ 15 հոգանոց այսպիսի հանձնախումբ ձևավորելու համար:
Խմդրում եմ տարածել:
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Հ.Գ.
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1048479687356996&rdid=33YHvY48CESCCSdo