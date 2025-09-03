Մեր հաջորդ քայլը

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.09.2025
 
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Չինաստանում կայացած տոնական միջոցառումների ժամանակ «դավեր նյութելու» միտք չեն ունեցել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթը, Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել էր ԱՄՆ-ի դեմ «դավադրություն» պլանավորելու մեջ։               
 
03.09.2025 | 12:06

Հաջորդ պարտադիր քայլը, որը պետք է իրականացվի, դա հասարակական վերահսկողություն իրականացնող և օրենքով չսահմանափակված գործառնություններ ունեցող խմբի ստեղծումն է՝ կանխելու համար վերանորոգման անվան տակ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի հետագա հոշոտումը:

Այս պահին առկա է նաև հուշահամալիրի համահեղինակ Սաշուր Քալաշյանի կարծիքն առ այն, որ աշխատանքները տարվել են խայտառակ ձևով ու դրանք իրականացնող ընկերությունը հուշարձանը վերականգնելու փորձ ու կարողություններ չի ունեցել (հղումը՝ Հ.Գ.-ում):

Խմբի նպատակն է լինելու.

ա) համագործակցելով հասարակական ու մասնագիտական մյուս խմբերի ու անհատների հետ՝ դադարեցնել հուշարձանի տարածքում իրականացվող քանդման աշխատանքները, որոնք որևէ աղերս չունեն վերականգման հետ:

բ) Հուշարձանը բերել նախնական տեսքի և հատուցել հասցված վնասը, պարզել ԿԳՄՍ նախարարության ու Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրինության պատասխանատվության չափը:

գ) Աջակցել Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի վերականգման աշխատանքների համար նոր մասնագիտական-փորձագիտական խմբի ձևավորմանը:

դ) Հանրային վերահսկողություն իրականացնող խումբը յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի և շաբաթ օրերին տեսչական այց է կատարելու հուշահամալիրի տարածք՝ տեղում մշտադիտարկում իրականացնելու և հանրությանն իրավիճակի մասին տեղեկացնելու համար:

Խնդրում եմ առաջարկել թեկնածուներ՝ 15 հոգանոց այսպիսի հանձնախումբ ձևավորելու համար:

Խմդրում եմ տարածել:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Հ.Գ.

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1048479687356996&rdid=33YHvY48CESCCSdo

.