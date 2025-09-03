Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.09.2025
 
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Չինաստանում կայացած տոնական միջոցառումների ժամանակ «դավեր նյութելու» միտք չեն ունեցել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթը, Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել էր ԱՄՆ-ի դեմ «դավադրություն» պլանավորելու մեջ։               
 
Նորություններ » Հեռու չէ մեծագործությունների ժամանակը

Հեռու չէ մեծագործությունների ժամանակը

Հեռու չէ մեծագործությունների ժամանակը
03.09.2025 | 13:47

Ներկայացված շարադրությունը գրել է իմ ուսանողներից մեկը` Երևանի «Իրավագիտության և էկոլոգիայի համալսարանի`իրավաբանական բաժնի` 1998-99թթ. ուս.տարվա 1-ին կուրսի ուսանող Վահրամը (ռեկտոր` Բելլա Բագրատունի):

Ափսոս, որ շարադրության վերջում նա չի գրել իր ազգանունը:Թղթերիս մեջ պատահաբար հայտնաբերեցի Վահրամի այս շարադրությունը և զարմացա ու հիացա, որ 18 տարին չբոլորած երիտասարդը կարող էր այսպես խորը խորհել և մտահոգվել իր ազգի ու հայրենիքի ճակատագրի մասին:Վահրամը սովորում էր իմ քրոջ որդու` Էդգար Հովհաննիսյանի հետ նույն կուրսում և նրանք, տասնութ տարին լրանալուն պես, գնացին Հայկական բանակ` ծառայելու Հայրենիքին:

Մինչդեռ այսօր որոշ երիտասարդներ ցույց են անում Տարկետման իրավունքի վերացման դեմ:

Սա հազվագյուտ բազմաթիվ շարադրություններից մեկն է, որ ես առանձնացրել եմ դեռ այն ժամանակ և պահել ինձ մոտ, ասես ափսոսել եմ դեն նետել:

Սիրելի' ընկերներ, խնդրում եմ կարդացե'ք հայ երիտասարդի, ես կասեի`դեռևս պատանու այս մտորումները և գնահատե'ք, թե ինչ են մտածում մեզնից շատերը հասուն տարիքում, և ինչպես ենք վարվում մեր երկրի ու ժողովրդի հետ և' սովորական քաղաքացիներս, և բարձրաստիճան պաշտոնյաները:

Ես այս շարադրությունը հրապարակում եմ իմ`Վահրամի դասախոսի բարոյական իրավունքով, և հույս ունեմ, որ ՖԲ-ում պատահաբար կհայտնվի իմ նախկին ուսանող Վահրամը և կարձագանքի:

Ավելի քան վստահ եմ, որ Վահրամն այս քսան և ավելի տարիների ընթացքում պահպանել է իր մարդկային ազնիվ և Հայի հայրենասեր էությունը:

Սիրելի Վահրամ, խնդրում եմ, արձագանքի՛ր։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Միայն այն մասին, որ մեր երկիրը` ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ, իր կայուն տեղն ու դերը պետք է ունենա այս աշխարհում, ինձ երբեք հանգիստ չի տալիս:

Յուրաքանչյուր պատմական դարաշրջանում Հայաստանն ունեցել է հզոր հարևաններ, որոնք հավակնել են տիրել Հայաստանին:

Հայաստանն առավելագույն հզորության հասավ Տիգրան Երկրորդ Մեծի օրոք:Այդ մասին է վկայում ոչ միայն հայոց պատմահայ Մովսես Խորենացին, այլև այդ դարաշրջանի բազմաթիվ հունա-հռոմեական պատմիչներ:

Եվ այդ դարաշրջանի Հայաստանը համաշխարհային պատմության մեջ գլխավոր դերակատարներից մեկն էր: Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ այն չկարողացավ պահպանել իր հզորությունը: Ճիշտ է, այն ժամանակվանից ի վեր շատ հասարակարգեր են փոխվել, այնունամենայնիվ, չի փոխվել ուժի դիրքերից խոսելու սկզբունքը:

Մենք` հայերս, ճակատագրի բերումով ճաշակել ենք դառը փորձություններ, և պետք չէ մխիթարություն գտնել լացի և կորցրածը հետ վերադարձնելու մղող երգերի մեջ, այլ պետք է գործել, որովհետև հապաղումը հավասարազոր է մահվան:

Ո՛չ, չպետք է մոռանալ այդ ամենի մասին, այլ որպես կանոն`վրիժառությունը պետք է հետաձգել մինչև հարմար պահը: Այժմ մեր առջև ծառացել են նոր խնդիրներ, առաջանահերթ`

համախմբվածությունը երկրի ներսում, որը հնարավորություն կտա երկրի արտաքին հարցերը լուծել առավել համոզչականությամբ:

Թերևս, ներկայումս մենք ձեռք ենք բերել կենսականորեն ամենաանհրաժեշտը` ժամանակը` կորցրածը վերականգնելու համար:

Հասել է մեծագործությունների պահը: Համաշխարհային պատմությունը տվել է իր մեծերին` Մակեդոնացի, Կեսար, Նապոլեոն, Չերչիլ. Ահա նրանք, ում բախտ է վիճակվել փոխել շատ երկրների ճակատագրեր: Եվ հեռու չէ այն ժամանակը, երբ մեր հետնորդները մեծագույն հպարտությամբ կխոսեն իրենց նախնիների և իրենց ու իրենց նախնիների թողած երկրի մասին:

Հ.Գ. 1 Ես ոչ մի ուղղում չեմ կատարել, Վահրամի ձեռագիրը շատ համաչափ ու գեղեցիկ է. շարադրությունը գրել է սև գույնի գրչով:

Երևանի Էկոլոգիայի և իրավագիտության համալսարանի

Իրավաբանական ֆակուլտետի`1998թ-99թ. ուսումնական տարվա 1-ին կուրսի ուսանող Վահրամ. ազգանունը չի գրել:

Հ. Գ. 2. Վահրամի այս մտորումներն ասես հենց մեր այս կորուստներով լի ժամանակների տագնապով են գրված։

Պատանի ուսանողի նվիրվածությունը և հավատը առ Հայրենիք

դաս պիտի լինի շատերիս համար։

Մենք Հայրենիք և պետություն կորցնելու իրավունք չունենք։

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ

Դիտվել է՝ 85

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ժամանակն է մշակելու ՇՀԿ ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր

ժամանակն է մշակելու ՇՀԿ ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր

Չինաստանի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և մյուս երկրների ղեկավարների ՇՀԿ գագաթնաժողովում հնչեցին ելույթներ, որոնցից եկող կարևոր ուղերձներն անհնար է անտեսել ՀՀ արտաքին քաղաքականության ստրատեգիան և տակտիկան մշակելիս:
1. ՇՀԿ-ն արդեն գտնվում է զարգացման այնպիսի մակարդակի վրա, որ ժամանակն է մշակելու նաև ընդհանուր անվտանգային և ռազմաքաղաքական համագործակցության ծրագրեր...

Սոցցանցային գրառումներ

Մենք տարին ընկալում ենք որպես չորս մասից բաղկացած դասական կառուցվածքով սիմֆոնիա
Մենք տարին ընկալում ենք որպես չորս մասից բաղկացած դասական կառուցվածքով սիմֆոնիա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.