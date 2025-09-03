Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Չինաստանում կայացած տոնական միջոցառումների ժամանակ «դավեր նյութելու» միտք չեն ունեցել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթը, Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել էր ԱՄՆ-ի դեմ «դավադրություն» պլանավորելու մեջ։               
 
Երկու զուգահեռ դժոխային իրականություն
03.09.2025 | 15:35

Առաջին նկարում բոլորին հայտնի հրեշավոր, մարդասպան և ոչնչություն ամուսնական զույգի ներկայացուցիչն է հերթական անգամ քայլում մեր խոցված արժանապատվության վրայով՝ Մեհրիբանի և Էմինե Էրդողանի հետ։ Այն Էմինե Էրդողանի ով, 44-օրյա պատերազմից հետո օկուպացված Արցախ այցելության ժամանակ Ալիևներին խորհուրդ էր տալիս պահել հայ գերիներին։ Մյուս նկարում Բաքվի բանտում տանջվող լիբանանահայ հայ գերի Վիգեն Էուլջեքյանն է, ով, այսօր հրապարակված տեղեկությունների համաձայն, արդեն 20 օր է հացադուլի մեջ է։ Վիգենն ու մնացյալ հայ գերիները տարիներ շարունակ գտնվում են Բաքվի դժոխքում, որովհետև Հայաստանի իշխանության գլխին մի խումբ կոլաբորացիոնիստներ են, ովքեր արդեն անգամ ձևական առումով չեն էլ փորձում թաքցնել իրենց իրական էությունը։

Դավիթ Ֆիդանյան

