Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.09.2025
 
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Չինաստանում կայացած տոնական միջոցառումների ժամանակ «դավեր նյութելու» միտք չեն ունեցել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթը, Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել էր ԱՄՆ-ի դեմ «դավադրություն» պլանավորելու մեջ։               
 
Նորություններ » Պոպուլիզմը` որպես քաղաքական պայքարի մեթոդ

Պոպուլիզմը` որպես քաղաքական պայքարի մեթոդ

Պոպուլիզմը` որպես քաղաքական պայքարի մեթոդ
03.09.2025 | 17:26

Հռոմեական կայսրությունում արտոնյալ խավը (նոբիլիտետ) արհեստականորեն գրգռում էր ժողովրդին` ուղղելով նրան իշխանությունների դեմ: Հենց այդպես առաջացավ պոպուլիզմը` որպես առանձին քաղաքական պայքարի մեթոդ:

Ըստ այդմ՝ սկզբից հասարակության մեջ հմտորեն ֆիքսվում էին առավել «ցավոտ կետերը», աստիճանաբար ստեղծվում էր աչք զարնող «թշնամու կերպար», որը համարվում էր չարիք, այնուհետև ժողովրդին «սարեր էին խոստանում»՝ չանհանգստանալով, թե դրանք ինչքանով են ռեալ:

Ըստ էության` 2000 տարվա ընթացքում փոխվել են միայն կոմունիկացիան ու մարդկանց շորերը, մնացածը, սկզբունքորեն, նույնն է:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 182

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խնդիրները առջևում են

Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

Սոցցանցային գրառումներ

Կյանքն է տիեզերական մարմինների միլիարդավոր տարիների անխոնջ աշխատանքի արդյունքը
Կյանքն է տիեզերական մարմինների միլիարդավոր տարիների անխոնջ աշխատանքի արդյունքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.