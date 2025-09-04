Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Չինաստանում կայացած տոնական միջոցառումների ժամանակ «դավեր նյութելու» միտք չեն ունեցել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթը, Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել էր ԱՄՆ-ի դեմ «դավադրություն» պլանավորելու մեջ։               
 
Հավիտենական կյանք

03.09.2025 | 21:59
Օգոստոսի 4
- Հիսուս, որքան ենք սիրում Քեզ և կամենում ենք
ամբողջ սրտով Քեզ ծառայել:
- Իմ որդիներ, դուք երկուսով ընտրվել ու սահմանվել եք, որ Ինձ համար հզոր գործեր կատարեք: Հրաշքների ու փառքի անտես ծալքերը կբացվեն շուտով: Կյանքը ինքնին փառավոր է` իր ամբողջության մեջ:
Այսսքանչելի հավիտենական կյանքը ձեր էության մեջ առեք:
Հավիտենական կյանքի այս թափանցումը ձեր հոգու, մտքի ու մարմնի մեջ` կմաքրի, կբժշկի, կվերանորոգի, երիտասարդ կդարձնի և այն ձեզնից ուրիշներին կփոխանցվի` նույն հրաշագործ զորությամբ:
«Այս է հավիտենական կյանքը, որ մարդիկ ճանաչեն Քեզ... և Հիսուս Քրիստոսին, որ Դու ուղարկեցիր»: ՈՒրեմն աշխատեք Ինձ հետ, որ մշտատև շփումով` էլ ավելի Ինձ ճանաչեք:
Ձեր առօրյա կյանքը լցրեք Իմ մշտատև ներկայությամբ և այդ գիտակցումը ունեցեք ամեն ժամ: Աշխատեք քիչը անել, բայց այդ արածը թող լինի արդյունավետ ու գեղեցիկ իրագործված:
Հիշեք, որ հավիտենական կյանքը միակ տևական կյանքն է. նշանակում է` մարդը ինչ որ անում է առանց Իմ հոգու, առանց Իմ կյանքի զորության, զուր է ու անցողիկ:
Ինչ որ կատարվում է Իմ հոգով ու կյանքով, ինքնին անմեռ է:
«Ես նրանց հավիտենական կյանք կտամ, և նրանք երբեք չպիտի կորչեն, ոչ էլ որևէ մեկը նրանց կարող է խլել Իմ ձեռքից»:
Հետևաբար, հավիտենական կյանքը նշանակում է նաև ապահովություն:
Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

Կյանքն է տիեզերական մարմինների միլիարդավոր տարիների անխոնջ աշխատանքի արդյունքը
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
