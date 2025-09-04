Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2025
 
Ռուսաստանի Դաշնությունը, ԵԱՀԿ մյուս անդամների հետ միասին, անմիջականորեն մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու որոշման ընդունմանը՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Մենք այս քայլը համարում ենք հիմնավորված, արդարացված՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխությունները»,- նշել է նա։               
 
Հաղթությամբ օծված

04.09.2025 | 10:29

Մահ-պատերազմ է՝ կենաց ու մահու Հայոց աշխարհում, ՈՒ դարձյալ, կրկին կույր է ու համր աշխարհն ախտահար,

Մենք ելել ենք բիրտ ոսոխին ընդդեմ՝ հաղթելու համար, Որ ծույլ ու տկար, հափրած աշխարհը մի քիչ զգաստանա:

Կռվի ենք ելել, այս էլ քանի դար, մենակ ու համառ,

Կռվի ենք ելել հող ու Հայրենիք խենթ պաշտպանելու, Կռվի ենք ելել արարչապարգև մեր լեզվի համար,

Կռվի ենք ելել՝ սուրբ Մասիսների վրեժն առնելու:

Դու՛, իմ ժողովու՛րդ, հաղթանակներդ օծի՛ր քո՛ ոգով. Ոգուց առավել չկա ոչ մի ուժ, դու դա լա՛վ գիտես.

Ու մեր դիցերն են հայոց մեզ օծել հաղթության փառքով, Դու՝ազգ իմ հզոր, ժողովուրդ անպարտ, պիտի միշտ ապրես:

Ու երբ կհաղթենք հզոր թշնամուն, ծնկի կբերենք,

Բիրտ ու նենգադավ հզորները այս խարդախ աշխարհի Մեզ կողջունեն ու կմեծարեն՝ թեկուզ առերես,

Բայց սրտի խորքում չեն ների երբեք հաղթանակը մեր: Դու՛, իմ ժողովու՛րդ, հաղթանակներդ օծի՛ր քո՛ ոգով. Ոգուց առավել չկա ոչ մի ուժ, դու դա լա՛վ գիտես.

Եվ մեր դիցերն են հայոց մեզ օծել հաղթության փառքով: Դու ՝ազգ իմ հզոր, ժողովուրդ անպարտ, պիտի միշտ ապրես…

15.10.2020թ.

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ- ԽԱՆՋՅԱՆ

Հ.Գ.1

Գրված՝ 44-օրյա Հայրենական Պատերազմի ծանր, բայց և հերոսական օրերին, երբ մեր քաջարի զինվորների կյանքի գնով մեզ պարտության տարան:

Հ.Գ.2

Բայց հուսահատվելու, թևաթափ լինելու իրավունք չունենք:

Ժամանակ չունենք, հայե՛ր ջան:

Մենք հայ ենք ու հաղթող ազգ ենք:

Պատմությունն է վկայում:

Այո, այս ոգեթափ օրերի համար են այս խոսքերը:

Խնդիրները առջևում են

Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին
ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
