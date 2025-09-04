Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի Դաշնությունը, ԵԱՀԿ մյուս անդամների հետ միասին, անմիջականորեն մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու որոշման ընդունմանը՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Մենք այս քայլը համարում ենք հիմնավորված, արդարացված՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխությունները»,- նշել է նա։               
 
04.09.2025

Ադրբեջանի քաղաքական շրջանակներում ակտիվ քննարկվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը: Այդ համատեքստում ամենաինտրիգայինն էքսկլավ-անկլավների խնդիրն է: Ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչները միաբերան պնդում են, որ Յուխարի Ասքիփարան, Սոֆուլու|Բարխուդարլուն և Քյարքին (Տիգրանաշենը) միանշանակ վերադարձման ենթակա են, սակայն Արծվաշենը` ոչ:

Վերջիններս վստահ են, որ, եթե Հայաստանն Արծվաշենի վերադարձի հարցը բարձրացնի և պնդի, ապա Ադրբեջանն ի պատասխան միանգամից օրակարգ կբերի «պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքները, միջազգային դատարաններում ընթացող գործերը և նմանատիպ այլ հարցեր»:

Այսինքն, Ադրբեջանի քաղաքական էլիտան հակված չէ ճանաչել Ալմաթիի հռչակագրով ճանաչված սահմանները: Իսկ, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի քաղաքական էլիտա որպես այդպիսին չկա: Դա Ալիև Իլհամն է:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

