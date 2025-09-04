Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2025
 
Ռուսաստանի Դաշնությունը, ԵԱՀԿ մյուս անդամների հետ միասին, անմիջականորեն մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու որոշման ընդունմանը՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Մենք այս քայլը համարում ենք հիմնավորված, արդարացված՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխությունները»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Ինչպե՞ս զուգարանից 340 000 ԱՄՆ դոլար գտնել

Ինչպե՞ս զուգարանից 340 000 ԱՄՆ դոլար գտնել

Ինչպե՞ս զուգարանից 340 000 ԱՄՆ դոլար գտնել
04.09.2025 | 11:54

Ժամանակին ԵՊՀ-ում գործում էր «Ռեստարտ» նախաձեռնությունը: Վերջիններիս անդամները նույնականացվում էին «սորոսականների» հետ: Երիտասարդների հիմնական թիրախը ԵՊՀ այնժամանակյա ռեկտոր, երջանկահիշատակ Արամ Սիմոնյանն էր, միջանկյալ թիրախը` ԵՊՀ-ի զուգարաններն էին:

Ռեստարտականներն անհաշտ պայքար էին ծավալել գուգարանի թղթի և զուգարանային այլ պարագաների քանակի ու որակի համար:

Դեռ 7 տարի առաջ ռեստարտականները մեզանից աջակցություն էին հայցում` խնդրում էին իրենց նվիրել «ավելորդ գույք, կահույք (ցանկալի է գրասենյակային), կենցաղային իրեր (հատկապես` էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, գրենական պիտույքներ):

2018 թվականի տեղափոխությունից հետո ռեստարտականները հզոր պետական պաշտոններ զբաղեցրին: Այժմ նրանք ապահովված են: Զուգարաններն անցյալում են:

Ռեստարտականներից մեկը զբաղված է մեր պետության անվտանգությամբ, մյուսը` խաղաղությամբ:

Նրանցից մեկն էլ 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ին

340 000 ԱՄՆ դոլարի չափով դրամաշնորհ է ստանալու «սառույցից ջրի անցումը» (բառացի մեջբերված է ծրագրից) երևույթի ուսումնասիրության համար (Ծրագրի կոդ՝ 25RL-1A040

Բյուջե՝ 130 000 000 AMD):

Կարծում եք կյանքն աստիճա՞ն է: Միգուցե: Եվ, եթե այդպես է, ապա սպասենք, թե երբ է ջուրը նորից սառույց դառնալու:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Լուսանկարում Սորոս Ջորջն է:

Դիտվել է՝ 125

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խնդիրները առջևում են

Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին
ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.