Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2025
 
Ռուսաստանի Դաշնությունը, ԵԱՀԿ մյուս անդամների հետ միասին, անմիջականորեն մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու որոշման ընդունմանը՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Մենք այս քայլը համարում ենք հիմնավորված, արդարացված՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխությունները»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Կարդացեք ոչ թե իմ գրածը, այլ՝ Չոմսկուն

Կարդացեք ոչ թե իմ գրածը, այլ՝ Չոմսկուն

Կարդացեք ոչ թե իմ գրածը, այլ՝ Չոմսկուն
04.09.2025 | 13:17

Նրա ձայնը դեռ շատ բան ունի ասելու մեզ։

Ճշմարտությունը, արդարությունը և ազատությունը նվեր չեն․ դրանք սպասում են նրանց, ովքեր համարձակվում են մոտենալ վճռականությամբ։

95 տարեկանում Նոամ Չոմսկին կորցրել է խոսելու ու գրելու կարողությունը։ Բայց նրա ձայնը՝ հնչած գրքերում ու հոդվածներում, շարունակում է ապրել։

Նրա մի քանի մտքերից․

• «Չկա աղքատ երկիր, կան ձախողված ռեսուրսների կառավարում ունեցող համակարգեր»։

• «Ոչ ոք չի դնի ճշմարտությունը քո մտքում․ այն պետք է ինքդ հայտնաբերես»։

• «Իրավունքները չեն տրվում, դրանք ձեռք են բերվում պայքարի միջոցով»։

• «Պատմությունը խեղաթյուրում են, որպեսզի մարդիկ հավատան՝ միայն մեծերն են փոխում աշխարհը»։

• «Աշխարհը խճճված է․ եթե պատրաստ չես խճճվելու, դառնում ես ուրիշի մտքի կրկնօրինակ»։

• «Մարդկանց կառավարելու համար ստիպիր նրանց հավատալ, թե իրենք են մեղավոր իրենց տառապանքի մեջ, իսկ դու հայտնվիր որպես փրկիչ»։

Եվ հիշիր՝ երբ մեծամտությունը շեղում է մարդկանց, ճշմարտությունը միշտ սպասում է նրանց, ովքեր համարձակություն ունեն գտնելու այն։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 127

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խնդիրները առջևում են

Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին
ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.