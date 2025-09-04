Կարդացեք ոչ թե իմ գրածը, այլ՝ Չոմսկուն

Նրա ձայնը դեռ շատ բան ունի ասելու մեզ։
Ճշմարտությունը, արդարությունը և ազատությունը նվեր չեն․ դրանք սպասում են նրանց, ովքեր համարձակվում են մոտենալ վճռականությամբ։
95 տարեկանում Նոամ Չոմսկին կորցրել է խոսելու ու գրելու կարողությունը։ Բայց նրա ձայնը՝ հնչած գրքերում ու հոդվածներում, շարունակում է ապրել։
Նրա մի քանի մտքերից․
• «Չկա աղքատ երկիր, կան ձախողված ռեսուրսների կառավարում ունեցող համակարգեր»։
• «Ոչ ոք չի դնի ճշմարտությունը քո մտքում․ այն պետք է ինքդ հայտնաբերես»։
• «Իրավունքները չեն տրվում, դրանք ձեռք են բերվում պայքարի միջոցով»։
• «Պատմությունը խեղաթյուրում են, որպեսզի մարդիկ հավատան՝ միայն մեծերն են փոխում աշխարհը»։
• «Աշխարհը խճճված է․ եթե պատրաստ չես խճճվելու, դառնում ես ուրիշի մտքի կրկնօրինակ»։
• «Մարդկանց կառավարելու համար ստիպիր նրանց հավատալ, թե իրենք են մեղավոր իրենց տառապանքի մեջ, իսկ դու հայտնվիր որպես փրկիչ»։
Եվ հիշիր՝ երբ մեծամտությունը շեղում է մարդկանց, ճշմարտությունը միշտ սպասում է նրանց, ովքեր համարձակություն ունեն գտնելու այն։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ