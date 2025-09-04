Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2025
 
Փաշինյանի ավտորիտար մտածողության խեղճությունը

04.09.2025 | 18:13

Փաշինյանն այսօր գրել է․ «Ճի՞շտ է ճանապարհը, թե սխալ՝ կախված է նրանից, թե ուր ես գնում»։

Սա վտանգավոր ու մոլորեցնող թեզ է։

Ճանապարհի ճիշտ կամ սխալ լինելը չի կարող որոշվել միայն վերջնական նպատակով։

Եթե այն տանում է դեպի բռնապետություն կամ երկրի կապիտուլյացիա ՝ դա սխալ է։

Ճանապարհի բնույթը չի փոխվում նպատակով․ անդունդը անդունդ է, գահավիժումը՝ գահավիժում:

Իմմանուել Կանտը հստակ է ասել․

«Գործիր այնպես, որ քո վարքի սկզբունքը դառնա համընդհանուր օրենք»։

Կան արժեքներ, որոնք բացարձակ են և չեն կարող զոհաբերվել որևէ նպատակի համար։

Իսկ Արիստոտելը հիշեցնում է․

«Մենք այն ենք, ինչ անում ենք անընդհատ․ իսկ կատարելությունը սովորություն է, ոչ թե նպատակ»։

Այսինքն՝ ճիշտ լինելը պայմանավորված է ճանապարհի ընթացքով, ոչ թե միայն վերջնակետով։

Ճիշտ ճանապարհը այն է, որ արդար է, անվտանգ է և արժանապատիվ։

Իսկ «նպատակի համար ամեն ինչ կարելի է» մտածողությունը ուղիղ ճանապարհ է դեպի ավտորիտարիզմ։

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ

