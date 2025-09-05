Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
05.09.2025 | 12:28

Սոկրատեսը՝ բարոյականության առաջին փիլիսոփային, դատել է 51 տղամարդուց բաղկացած ժյուրին և դատապարտել մահապատժի։

Դրանից առաջ նրա ընկերներն առաջարկել են.

«Եկեք Ձեզ բանտից դուրս բերենք՝ փախուստ»։

Նա պատասխանել է. «Դա անբարոյականություն է» և հրաժարվել է։

Իր պատմական պաշտպանության մեջ նա իրեն մահվան դատապարտած ժյուրիին ասել է.

«Ես չեմ վախենում մահից, քանի որ մահվան դեմ դեղամիջոց կա. մահանում ես և փրկվում։

Բայց գիտակցաբար և անբարոյականորեն չարիք գործելու դեմ դեղամիջոց չկա։ Ձեր գործած չարիքը կմնա ձեզ հետ մինչև Դատաստանի օրը»։

Չնայած 2500 տարվա անցնելուն, չկա մեկը, որ չգիտի Սոկրատեսի անունը։

Բայց արդյո՞ք որևէ մեկը գիտի նրան դատապարտող ժյուրիի անդամների անունները։

Ոչ։

Սոկրատեսը սովորեցնում է.

«Ապրեք ձեր կյանքն այնպես, որ վերջում կարողանաք ծափահարել ինքներդ ձեզ»:

Տարածաշրջանային

Խնդիրները առջևում են

Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին
ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

