«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
Չվերածվել գործիքի այլոց ձեռքերում

05.09.2025 | 13:11

1605 թ․ մեծ սուրգունի արդյունքում, պարսկական շահ Աբբասի հրամանով արևելյան Հայաստանից Իրան են տեղահանվել մինչև 300 000 էթնիկ հայեր։

Այսինքն՝ այս տարածքում, 1827 թ․-ին ռուսական զորքերի գալուց առաջ, շուրջ 222 տարի, հայ բնակչություն գրեթե չի եղել։

Երբ 1827 թ. հոկտեմբերի 1-ին Ռուսական Կայսրության գեներալ Պասկևիչի զորքը ազատագրեց Երևանը, այնտեղ ապրում էր 12 400 մարդ, որոնցից ընդամենը

3 400-ն էր հայ։

Ռուս-պարսկական պատերազմում Ռուսաստանի տարած հաղթանակից հետո ստորագրվեց Թուրքմենչայի պայմանագիրը և Հայաստան անմիջապես վերադարձավ մոտ 140 000 հայ։ Հետագայում ավելի շատ։

ԽՍՀՄ տարիներին Հայաստանի հայ բնակչությունը 8 անգամ աճեց։

Ռուսաստանը վառ պահեց հայերիս պատմական հիշողությունը (Արարատ լեռ, Հայոց ցեղասպանություն և այլն), ինքնությունը (լեզու, մշակույթ, Մատենադարան և այլն)։

Հայ ժողովրդի տնտեսական և գիտական թռիչքաձև աճի մասին էլ չեմ ասում։

Ռուսաստանը մեզ օգնեց ստանալ այնպիսի փայլուն արդյունքներ, որոնց մասին կերազեր ցանկացած փոքր ժողովրդի ազգայնական։

Հետևաբար հայ ազգայնականը պետք է ունենա ռուսական կողմնորոշում։

Հակառակ դեպքում նա վերածվում է գործիքի այլոց ձեռքերում կամ անհույս երազողի, ում երազանքները մահանալու են իր հետ միասին, չտալով մեր ժողովրդին որևէ արդյունք։

Հայկ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Խնդիրները առջևում են

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

ՈՒ․ Սարոյեան իր մասին
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
