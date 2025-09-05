Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում «առյուծի կաթը» վերջացե՞լ է

Հիշեք, թե ինչպես են վարվում Հարկադիրի պայմանական կոնջորյանարմանները պարտք ունեցող, սովորական քաղաքացիների հետ: Հաշիվներից գումար են գանձում, գույքն են առգրավում, բնակարանից վռնդում: Մի խոսքով, եթե պայմանական կոնջորյանարմանների դիմաց սովորական քաղաքացի է, ապա վերջիններս «առյուծի կաթ» են խմում և գնում «գործի»:
Իսկ ի՞նչ է լինում, երբ Հարկադիրի պայմանական կոնջորյանարմաններին հանձնարարվում է պետական կառույցներից հետ բերել սովորական քաղաքացիների կողմից վճարված պետական տուրքերը, նրանցից ապօրինաբար գանձված կամ չտրամադրված գումարը: Բերեմ մի քանի օրինակ:
Քաղաքացին դատարանում հաղթել էր Միասնական սոցիալական ծառայությանը և Դատարանի որոշմամբ քաղաքացուն պետք է կենսաթոշակ վճարվեր: Հարկադիրի պայմանական կոնջորյանարմանները շուրջ 2 ամիս «չէին կարողանում» ՄՍԾ-ից քաղաքացու կենսաթոշակը գանձել:
Հաջորդ օրինակը:
Հարկադիրի աշխատակից Թորոսյան Արմենի ոչ իրավաչափ գործողությունների արդյունքում քաղաքացուց ապօրինաբար գանձվել է մեծ գումար: Հետագայում որոշվել է քաղաքացուն ապօրինաբար գանձված գումարը հետ վերադարձնել: Եվ, ահա, շուրջ 1 ամիս Հարկադիրի պայմանական կոնջորյանարմանները «չեն կարողանում» գումարը վերադարձնել այն դեպքում, երբ այդ նույն գումարը քաղաքացուց ապօրինաբար գանձվել է մի քանի վայրկյանում:
Փաստորեն, Հարկադիրի պայմանական կոնջորյանարմանները սովորական քաղաքացիներից գումար կամ գույք գանձելուց «առյուծի կաթ» են խմում, իսկ, եթե նրանց դիմաց պետական կառույցներ են, ապա «առյուծի կաթ»-ն «անսպասելիորեն» սպառվում է: Այդ դեպքում նրանք վերածվում են «ամոթխած կատուների»:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ